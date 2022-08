Dzięki tej modyfikacji do GTA IV możecie zwiedzić... Warszawę

Imponujący projekt jednego z użytkowników.

GTA IV Poland: Warsaw pozwoli zwiedzić stolicę w kultowej grze

Światło dzienne ujrzała właśnie modyfikacja do GTA IV, która pozwala na zwiedzenie stolicy Polski. Projekt znajdował się w realizacji od 2014 roku i dopiero teraz twórca zdecydował się na jego opublikowanie – gracze mogą zupełnie bezpłatnie pospacerować po całej Warszawie oraz zwiedzić najpopularniejsze miejsca.Ostatnio mamy do czynienia z prawdziwym wysypem interesujących modyfikacji do gier z serii GTA. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o przedsięwzięciu rozszerzającym podstawową wersję GTA: Vice City o zupełnie nowe funkcjonalności oraz poprawiający szereg błędów. Teraz przyszedł czas na coś zgoła innego – coś, co spodoba się zwłaszcza zwolennikom modów polegających na podmianie mapy.Jeśli interesujecie się polską sceną modderską GTA, to zapewne słyszeliście ksywkę BartoszBuster . Jest to osoba odpowiedzialna za m.in. projekt GTA Poland: Gołańcz do GTA: San Andreas. Jej oficjalny opis brzmi następująco: „Dodaje ona tereny prezentujące wielkopolskie miasto o nazwie Gołańcz. Zawiera również szereg nowych pojazdów oraz kilka misji fabularnych czy możliwość kopania piłką”. Brzmi to nieco kuriozalnie, ale sam twór spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy i do tej pory stanowi ważny element jeśli chodzi o polską społeczność.Od 2014 roku w produkcji znajdował się natomiast kolejny projekt, który miał na celu. Bartek pracował nad modyfikacją bliskoi w końcu doczekaliśmy się momentu jej debiutu. Została ona udostępniona zupełnie za darmo w serwisie Mod DB. Co dokładnie oferuje?