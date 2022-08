Ta gra wideo pomaga w leczeniu ADHD. Została zatwierdzona przez lekarzy

Tak, gry to nie tyko „zło, szatan i przemoc”.



Na amerykański rynek komercyjny weszła właśnie pierwsza terapeutyczna gra komputerowa. EndeavorRx została zatwierdzona dwa lata temu przez Urząd ds. Żywności i Leków – teraz lekarze mogą przepisywać ją na receptę jako pomoc w terapii dzieci ze zdiagnozowanym ADHD. Na czym polega ta nietypowa produkcja?



EndeavorRx to gra mająca pomóc w terapii dzieci z ADHD

Gry wideo już od dłuższego czasu nie są demonizowane – przynajmniej przez znaczną część społeczeństwa (pomijam tu już oskarżenia płynące w stronę graczy serii GTA). Ich pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie został udowodniony naukowo. Z taką sytuacją mamy chociażby do czynienia w przypadku tytułowej pozycji.



W 2020 roku amerykański Urząd ds. Żywności i Leków uznał grę EndeavorRx jako produkt o charakterze terapeutycznym. Teraz – po wielu badaniach i testach – zaczyna wchodzić na rynek komercyjny i jest dostępna… na receptę. Ma ona udokumentowane działanie w terapii ADHD i ma skutecznie pomagać w usprawnianiu koncentracji osób w wieku od 8 do 12 lat.



Sama gra nie jest zbytnio skomplikowana. Zadaniem użytkownika jest przemierzanie różnych światów za pomocą statku kosmicznego i kolekcjonowanie przedmiotów. Głównym celem tytułu jest „przyspieszenie rozwoju poznawczego”, co zostało sprawdzone na blisko 600 osobach na przestrzeni kilku lat badań klinicznych.