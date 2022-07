Uwielbiacie GTA: Vice City? Ta modyfikacja znacznie ulepsza kultową grę

Projekt społeczności robi wrażenie.

GTA Vice City Extended Features to ogromna modyfikacja do kultowej gry

Światło dzienne ujrzała nowa wersja modyfikacji GTA Vice City Extended Features, która rozbudowuje kultową już produkcję o szereg usprawnień oraz nowości. Projekt oryginalnie zadebiutował na początku bieżącego miesiąca po niemalże… dziesięciu latach produkcji. Warto się z nim zapoznać.Społeczność graczy bywa diabelnie kreatywna, co najczęściej udowadniane jest za sprawą wszelkiej maści modyfikacji. Niektóre z nich mają na celu wyłącznie poprawę błędów niezałatanych przez deweloperów, lecz część przedsięwzięć swoim rozmiarem niejednokrotnie przewyższa jakość oryginału. Są także projekty znacząco ulepszające podstawową wersję gry – do tej grupy niewątpliwie zalicza się tytułowe dzieło. GTA Vice City Extended Features to modyfikacja idealna dla fanów kultowej produkcji od Rockstar Games. Odpowiada za nią jedna osoba, której wypuszczenie produkcji (na początku lipca 2022) zajęło niemalże dekadę. Projekt ma na celu głównie ulepszenie podstawowej wersji gry poprzez(ładniejsza grafika, wsparcie dla wysokich rozdzielczości),Mowa tu chociażby o znanych z GTA: San Andreas- gracze mogą brać udział w potyczkach, gdzie główną stawką są terytoria. Jeśli kiedykolwiek wkurzaliście się na ograniczony teren do eksploracji, to modyfikacja otwiera szereg zamkniętych do tej pory miejsc. Mogą one pełnić rolę kryjówek, które można zakupić. Wprowadzono też mnóstwo nowych samochodów, misji pobocznych czy broni.Znacznie. Dysponują oni teraz nowymi zachowaniami i lepiej reagują na to, co dzieje się z otoczeniem. Do tej pory GTA Vice City Extended Features doczekało się kilku aktualizacji, które dodały kolejne usprawnienia. Wczoraj miał debiut patcha oznaczonego numerem 0.5 – ten także wzbogacił modyfikację o szereg nowości. O czym dokładnie mowa?Jak możemy wyczytać z oficjalnej listy zmian –. Poza tym zaimplementowano 4 nowe misje związane z archiwum policyjnym oraz 3 nowe ubrania (mundur wojskowy, garnitur wiązany, skórzana kurtka) oraz aktywne gazety znane chociażby z GTA IV. Gracze mogą liczyć także na poprawę wielu błędów i kilkanaście dodatkowych pojazdów w ruchu ulicznym.Jeśli więc lubicie GTA: Vice City i chcecie poczuć swego rodzaju powiew świeżości, to warto sprawdzić wyżej opisaną modyfikację na własnej skórze. Warto jednak zaznaczyć, że działa ona wyłącznie z oryginalną wersją gry – nie uruchomicie jej na plikach remastera.Źródło: Mod DB