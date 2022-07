Republique za darmo w wersji VR i tradycyjnej. Odbierz na Steam i w Oculus Store

Jeśli jesteście w posiadaniu jakiś komputerowych gogli VR bądź autonomicznych Oculus Quest (zarówno pierwszej jak i drugiej wersji), to możecie odebrać pewną skradankę zupełnie bezpłatnie na dwóch platformach. Nie licząc edycji dostosowanej typowo dla gogli VR, dostępna jest też klasyczna dla PC do rozgrywki przed monitorem.



Nietypowa skradanka, w której nie masz bezpośredniej kontroli nad postacią

Chodzi o skradankę Republique, która rozgrywa się w futurystycznej totalitarnej rzeczywistości. Jesteśmy hakerem, który pomaga uwięzionej w celi Hope włamując się do sieci zabezpieczeń i kamer. Co ciekawe nie sterujemy samą bohaterką, a kamerami, drzwiami i innymi elementami otoczenia, które musimy hakować. Wskazujemy jej też, gdzie ma się udać, ale bez bezpośredniej kontroli postaci.





Pobierz za darmo Republique na PC i VR, grę możesz też wypróbować mobilnie

Do tej pory produkcja zadebiutowała na naprawdę wielu platformach. Mobilnie na smartfonach i tabletach, na PC, konsolach jak Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch, a nawet na VR (PC, PSVR, mobilny VR) oraz platformie grania w chmurze Google Stadia. Edycja VR dostosowana jest do takich headsetów, jak mobilne Oculus Quest (w tym nowsze Oculus Quest 2), Oculus Go, a nawet Samsung Gear VR, a także komputerowe Oculus Rift (również Oculus Rift S), Valve Index, rodzina HTC Vive i inne zgodne z nimi systemy VR. Poza kontrolerami ruchowymi w VR, grę można też opcjonalnie dość nietypowo dla wirtualnej rzeczywistości obsługiwać gamepadem.Gry Republique i Republique VR zostały udostępnione w pełni za darmo na PC i VR z okazji dziesięciolecia ich twórców, czyli studia Caniuflaj. Zdaje się, że nie czasowo, tylko chodzi o pełne przejście na bezpłatny model free-2-play. Na komórki, tablety, konsole (w tym PSVR) i w usłudze chmurowej Google Stadia, produkcja jest wciąż płatna. Choć na Androidzie i iOS/iPadOS można liczyć na darmowy pierwszy epizod (2-5 trzeba już dokupić), a w Google Stadia tytuł wchodzi w skład biblioteki udostępnionej w ramach abonamentu Stadia Pro. Dla przypomnienia dodam, że jednak chmurowa usługa nigdzie się nie wybiera.Darmowe wersje gier Republique i Republique VR można znaleźć na Steam () oraz w Oculus Store ().Źródło i foto: Caniuflaj / Steam / własne