Symulator koszenia trawy za darmo w Epic Games Store i inne bezpłatne pozycje

Machina Epic Games Store działają na nieco niższym biegu w kontekście zwyczajowej promocji z czasowym rozdawaniem płatnych gier bez konieczności wydawania ani złotówki. W tym tygodniu jak i w przyszłym możemy otrzymać tylko jedną produkcję. Jednak nie tylko Epic Games Store oferuje dziś coś bezpłatnie. Kolejne pozycje pozyskacie za darmo na GOG i itch.io.



Lawn Mowing Simulator - zasiądź za kierownicą dużej kosiarki do trawy

Symulator koszenia trawy jest jednym z tego typu symulatorów, w którym prowadzisz jednoosobową firmę oferującą dany zakres usług i musisz martwić się o zdobywanie zleceń, używanie realnego sprzętu czy wykonywanie wszystkich prac. Nie ma w nim dziwnych sytuacji jak z symulatora kozy czy innych humorystycznych kwestii. Znajdziemy w nim brytyjskie wsie i miasteczka, mechanizm prowadzenia biznesu (m.in. rozbudowa siedziby firmy, zatrudnianie pracowników) i przede wszystkim własnoręczne koszenie trawników realnymi maszynami marek Toro, SCAG i STIGA. Chodzi o spore urządzenia niczym przerośnięte gokarty czy minikombajny, a nie ręczne znane z naszych ogródków kosiarki, choć i takie też się znajdą na naszym wyposażeniu.







Co ciekawe w dwóch DLC przeniesiemy się do okolic prehistorycznych kamiennych brytyjskich budowli w stylu podobnym do Stonehenge oraz do parku rozrywki Dino Safari park. Niestety wbrew trendowi, tym razem przy okazji rozdawania głównego tytułu na Epic Games Store, dodatki nie są przez ten czas niżej wycenione.



Odbierz bezpłatnie Lawn Mowing Simulator i zaczekaj na Unrailed! do przyszłego czwartku

Tak jak zwykle w celu bezpłatnego odebrania promocyjnych gier z Epic Games Store, musicie wejść na główną stronę platformy i zjechać widokiem niżej aż do sekcji z darmowymi grami. Ewentualnie od razu przejść do karty produktu Lawn Mowing Simulator pod tym linkiem. Po zalogowaniu się na swój profil, trzeba nacisnąć na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gra zagości na stałe na naszym koncie i to bez żadnych kosztów. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).



Obecnie można odebrać Lawn Mowing Simulator, a już za tydzień Unrailed! / Foto: własne



Macie na to czas do przyszłego czwartku, a dokładnie do 4 sierpnia o godzinie 17:00. Wtedy Epic Games Store zacznie rozdawać kolejną grę za darmo. Ma to być Unrailed!, czyli cechująca się grafiką z prostych bloków pozycja o budowaniu linii kolejowej w proceduralnie generowanym świecie o wielu biomach. Gra mocno stawia na wątek kooperacji online oraz lokalnej.



CDPR Goodies Collection, czyli specjalne materiały z Wiedźmina i Cybeprunka 2077 na GOG

Mieliśmy już kilka okazji na odebranie paczek cyfrowych gadżetów Cyberpunk 2077 Goodies Collection oraz The Witcher Goodies Collection. Jeśli przegapiliście któryś z zestawów, albo nawet i oba, to należąca do CD Projektu platforma GOG właśnie oferuje je na raz za darmo z okazji dwudziestolecia CD Projekt RED.



Paczka cyfrowych dodatków z Wiedźmina i Cyberpunka za darmo na GOG / Foto: CD Projekt RED @ Twitter



W skład wiedźmińskiej paczki wchodzą między innymi grafiki, książki, muzyka, sceny zza kulis, koncert z muzyką z gry czy tapety. W cyberpunkowym zestawie znajdują się chociażby grafiki koncepcyjne, plakaty, tapety, schematy broni, screenshoty i innego typu treści graficzne. Aby wejść w ich posiadanie, trzeba po prostu wejść na kartę produktu CDPR Goodies Collection na GOG w tym miejscu i dodać do konta po zalogowaniu się na własny profil. Nie wiemy jak długo będzie trwać promocja.



Platformowa strzelanka w stylu retro Dora Diginoid za darmo na itch.io

Na koniec jeszcze niewielka niezależna produkcja Dora Diginoid. To niewielka platformówka z walką, która zdaje się nieco nawiązywać do Metroida. Jako że mowa o rozdawnictwie na platformie itch.io, gra oferowana jest w formie instalatora bez DRM. Nieco podobnie jak w przypadku GOG, choć opcjonalny launcher GOG jest o wiele bardziej zaawansowany niż zaplecze itch.io.





Ponownie nie wiadomo, jak długo oferta będzie jeszcze aktywna, ale normalnie Dora Diginoid kosztuje na itch.io 6,00 dolarów (w prostym przeliczeniu po obecnym kursie nieco ponad 28 złotych). Aby otrzymać opisywaną grę, należy udać się pod ten link na kartę produktu w itch.io i (opcjonalnie po zalogowaniu się na swoje konto, choć nie jest ono konieczne) aktywować przycisk z podpisem "Download or claim". Następnie nie należy zmieniać na inną ustawionej wartości 0,00 dolarów (no chyba, że jednak chcecie przekazać jakieś pieniądze twórcy gry) i wybrać płatność lub kliknąć w "No thanks, just take me to the downloads".



