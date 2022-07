GTA VI: jedną z głównych postaci będzie kobieta

Rewolucja w Rockstar.



Wiemy już, że Rockstar pracuje nad zupełnie nową odsłoną gry z popularnej serii Grand Theft Auto. Najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci wywołały jednak prawdziwą burzę. Jest bowiem wielce prawdopodobne, że jedną z głównych bohaterek będzie latynoska kobieta.



To jednocześnie pierwszy raz w historii, kiedy w serii Grand Theft Auto w roli pojawi się żeńska postać. Internauci są podzieleni w tej kwestii.



GTA VI z zupełnie nową postacią



Nowe informacje dotyczące kobiecej bohaterki w GTA VI pochodzą z raportu, który został udostępniony przez Bloomberga. W swoim tekście dziennikarze powołują się na źródła znajdujące się bezpośrednio w Rockstar - konkretnie mają to być dwie osoby odpowiedzialne za rozwój gry. Bloomberg miał dotrzeć także do 20 obecnych i byłych pracowników wspomnianej firmy. W większości przypadków potwierdzają oni plotki, które pojawiły się w sieci.