PlayStation Plus na sierpień z naprawdę świetną ofertą

Sony opublikowało właśnie listę gier, które zasilą bibliotekę najtańszego pakietu PlayStation Plus na przestrzeni sierpnia. Subskrybenci mogą spodziewać się takich produkcji jak: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon oraz Little Nightmares. Nie da się więc ukryć, że mówimy o naprawdę solidnej ofercie.



Yakuza: Like a Dragon w sierpniowej ofercie PlayStation Plus

Źródło: Twitter (@PlayStationPL)



Dosyć często comiesięczna oferta PlayStation Plus jest krytykowana przez społeczność ze względu na oferowanie niezbyt atrakcyjnych pozycji. Wszystko jednak wskazuje na to, że w sierpniu jest pod tym względem nieco lepiej. Okazuje się bowiem, iż już za kilka dni subskrybenci otrzymają możliwość zagrania w chociażby Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – są to odrestaurowane wersje dwóch kultowych produkcji. Remastery zostały niezwykle ciepło przyjęte przez graczy, niekiedy pojawiają się nawet głosy o perfekcyjnym podejściu do odświeżenia starszych pozycji.



Użytkownicy mogą liczyć na możliwość sprawdzenia wszystkich poziomów i skaterów z oryginalnych wersji produkcji. Postarano się przy okazji o zwiększenie listy celów podczas samej zabawy oraz implementację trików na deskorolce – te zostały dodane dopiero w kolejnych odsłonach serii. Nie można też tu mówić o prostym remasterze, bowiem deweloperzy stworzyli gry na zupełnie nowym silniku. Nie ma się więc wrażenia, że gramy w to samo, lecz w nieco ładniejszej odsłonie.



Główne skrzypce w sierpniowej ofercie PlayStation Plus gra jednak niewątpliwie Yakuza: Like a Dragon, czyli siódma część niezwykle popularnego cyklu. Jeśli wcześniej nie mieliście okazji spróbować tej produkcji, to chyba nie będzie lepszego momentu. Nie każdemu się ona jednak spodoba – głównie za sprawą rezygnacji ze zręcznościowego modelu walki na turowy znany z klasycznych japońskich gier RPG. Zmianie uległo również miejsce akcji – teraz użytkownicy mogą zwiedzać dzielnicę Isezaki Ijincho zamiast tokijskiego Kamurocho.







Oferowana za pośrednictwem PlayStation Plus wersja jest przystosowana do konsoli PlayStation 5, więc gracze mogą liczyć na wiele usprawnień pokroju 60 klatek na sekundę. Przy okazji warto wspomnieć o tym, że już niedługo do oferty PS Plus Extra i Premium trafią… wszystkie odsłony serii Yakuza. To bez wątpienia świetna wiadomość dla wszystkich osób, które do tej pory nie miały sposobności, by w te tytuły zagrać.



Ostatnią produkcją w sierpniowej ofercie jest Little Nightmares, czyli uznana i niejednokrotnie rozdawana (m.in. za pośrednictwem Epic Games Store) produkcja w klimacie horroru. Jest to dosyć unikalna platformówką, która polega na ucieczce dziewczynki w żółtym płaszczu z Paszczy – upiornego miejsca, do którego jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności trafiła.







Opisane wyżej produkcje będą dostępne do pobrania od 2 sierpnia. Warto więc zapisać sobie ten dzień w kalendarzu, by nie przegapić opcji przypisania gier do swojej biblioteki.



Źródło: Sony