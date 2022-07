Netflix z trzema nowymi grami. Czy to dobry sposób na odzyskanie subskrybentów?

Platforma stała się jeszcze bardziej gamingowa.

Netflix z aktualizacją biblioteki gamingowej

Biblioteka platformy Netflix poszerzyła się właśnie o trzy nowe gry, do których dostęp uzyskać można za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Mowa tu o Before Your Eyes, Mahjong Solitaire oraz Into The Breach. Niektóre z tych tytułów bez wątpienia są znane części użytkownikom.Netflix od dłuższego czasu próbuje odzyskać regularnie ubywających subskrybentów. Robi to na kilka sposobów – między innymi poprzez inwestycję w branżę gamingową . Firma w przeciągu ostatniego roku nabyła dwa studia deweloperskie oraz dodała do swojej mobilnej aplikacji szereg interesujących produkcji. Na razie jest zbyt wcześnie, by ocenić skuteczność takiej polityki, więc nie pozostaje nam nic innego niż poinformować Was o kolejnej aktualizacji biblioteki usługi.Osoby opłacające subskrypcję Netflixa mogą od teraz zagrać w trzy nowe gry. Jedną z nich jest uznane, które swoją premierę miało w 2021 roku i natychmiastowo chwyciło za serca wielu konsumentów. Ta utrzymana w charakterystycznym rysunkowym stylu pozycja to idealna propozycja dla wszystkich wrażliwych osób w każdym wieku. Zadaniem graczy jest szukanie dusz mających za sobą nadzwyczajne życie i przewożenie ich „na drugą stronę”.Co ciekawe,. To właśnie wykonywanie tej czynności pozwala na sterowanie przebiegiem akcji w postaci np. zatwierdzenia wyboru istotnego dla rozwoju fabuły. Warto też nadmienić, że twórcy Before Your Eyes zdecydowali się na digitalizację swoich starych amatorskich filmów w celu przypomnienia sobie własnego dzieciństwa. Pozwoliło to na jeszcze lepsze dopracowanie gry i wpłynięcie na jej estetykę.Kolejną grą, która właśnie trafiła do biblioteki Netflixa, jest. Zapewne sporo osób kojarzy ten tytuł, gdzie zadaniem gracza jest dopasowania do siebie poszczególnych płytek tak, by usunąć je z planszy. Tutaj mamy do czynienia z jednoosobową pozycją, gdzie dostępnych jest aż 300 układanek. Codziennie natomiast można liczyć na nowe wyzwania i osiągnięcia – tytuł więc ma na celu przyciągnięcie konsumentów na jak najdłużej. Dla fanów seriali Netflixa przygotowano nawet mapy z motywem np. Stranger Things.Ostatnią produkcją jest popularnez 2018 roku, która swego czasu otrzymała nawet tytuł gry roku. Mamy tu do czynienia z grą strategiczną, gdzie użytkownicy muszą zebrać drużynę złożoną z pilotów i mechów – każdy z nich charakteryzuje się unikalnymi cechami i umiejętnościami. Wersja opublikowana na Netflix jest dosyć wyjątkowa, bowiem zawiera nieopublikowaną nigdy wcześniej edycję rozszerzoną obejmującą szereg dodatków w postaci unikalnych broni czy misji. Jeśli więc nigdy wcześniej nie graliście w Into the Breach, to chyba nie będzie lepszej okazji.Warto nadmienić, że wszystkie gry dostępne na Netflix można spróbować bez ponoszenia dodatkowych opłat. Nie znajdziemy tam też jakichkolwiek mikrotransakcji.Źródło: Upflix.pl