MultiVersus zalicza świetny start. To darmowa bijatyka online od Warner Bros

Wczoraj mieliśmy do czynienia z rozpoczęciem otwartych beta-testów gry MultiVersus. Produkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników, którzy tłumnie logują się na serwery. Zdążyła jednak już pojawić się fala krytyki związana z mikropłatnościami – te mają być podobno zbyt przytłaczające. Warto więc bliżej przyjrzeć się temu darmowemu tytułowi.Dosyć często mamy do czynienia z grami, które nagle pojawiają się na rynku i z dnia na dzień zbierają wokół siebie pokaźną społeczność. Teraz na gamingowych językach znajduje się głównie Stray – jednoosobowa produkcja, gdzie wcielamy się w samotnego kota. Jeśli zaś chodzi o tytuły online, to jeszcze niedawno głośno było o „powrocie” Fall Guys . Teraz przyszedł czas na kolejną darmową pozycję wieloosobową.Mowa rzecz jasna o, której wydawcą jest Warner Bros. Interactive Entertainment. Jest toczy Brawhalla. Zadaniem graczy jest atakowanie przeciwników w taki sposób, by ci wylecieli poza teren konkretnej mapy. Najwięcej uwagi przyciągnął jednak sam wybór bohaterów – są to bowiem postacie w pewien sposób kojarzone z Warner Bros. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by. To z pewnością swego rodzaju powiew świeżości. Na ten moment do wyboru jest kilka trybów – 2 vs 2, 1 vs 1, 4 graczy na arenie czy co-op vs sztuczna inteligencja.