Remake Bully na Unreal Engine 5 robi furorę wśród internautów

Ależ to dobrze wygląda.

Bully w Unreal Engine 5

Sprawdź, jak Twój PC radzi sobie z Unreal Engine 5

Silnik graficzny Unreal Engine 5.0 został udostępniony w kwietniu tego roku, a w sieci błyskawicznie zaroiło się od materiałów prezentujących jego imponujące możliwości. Interaktywne demo The Matrix Awakens fotorealistyczny dworzec kolejowy w Unreal Engine 5.0 oraz niesamowity projekt szwedzkiej firmy Quixel to tylko niektóre przykłady. Teraz modderzy pokazali jak wyglądałby kultowy Bully od Rockstar Games, gdyby stworzono jego remake właśnie w Unreal Engine 5. Co tu dużo mówić... wow.Bully to gra Rockstar Games o statusie kultowej w Stanach Zjednoczonych, która to w Polsce nie spotkała się z aż tak dobrym odbiorem. Opowiadała ona o losach uczniów fikcyjnej szkoły Bullworth Academy i pozwalała graczom wcielić się w postać 15-latka z burzliwą przeszłością. Cel zabawy to przetrwanie w placówce wypełnionej po brzegi trudną młodzieżą i - a jakże - zaistnienie wśród rówieśników. Gracze nie doczekali się remastera Bully, ale utalentowany internauta prowadzący kanał TeaserPlay pokazał, jak mógłby wyglądać Bully Remastered, gdyby wykorzystywał UE 5.TeaserPlay zachował oryginalny model postaci i projekt otoczenia, przenosząc je po prostu do świata Unreal Engine 5. Dzięki temu wszystko prezentuje się jak zupełnie nowa gra. Zwróćcie uwagę na szczegółowość tekstur.Patrząc na dotychczasowe remastery Rockstara sam nie wiem czy chciałbym, aby firma ta stworzyła remaster Bully. Może lepiej pracownicy studia skupią wszystkie swe siły nad nowym Grand Theft Auto VI Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, abyś uruchomił darmowy benchmark EzBench , który zmusi Twój komputer do wysiłku za sprawą sprawdzenia jego wydajności w konfrontacji z technologiami nowej generacji obecnymi w omawianym silniku.Źródło: YouTube