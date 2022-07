Xbox zwiększy czytelność biblioteki gier. Nadchodzą istotne zmiany

Użytkownicy powinni być zadowoleni.

Xbox ze specjalnymi oznaczeniami przy grach w bibliotece

Xbox rozpoczął testy nowych oznaczeń, które zaczną być wyświetlane przy niektórych produkcjach znajdujących się w bibliotece. Pozwolić to ma na zwiększenie czytelności oraz przejrzystości posiadanych przez nas gier – zwłaszcza w dobie subskrypcji. Na co dokładnie muszą przygotować się subskrybenci?Nie da się ukryć, że obecnie. Już dosyć dawno minęły czasy, gdy można było skorzystać z tej formy cyfrowej rozrywki bez konieczności aktywacji tytułu za pośrednictwem jakiejś platformy. Do tego wszystkiego doszły subskrypcje, które to zupełnie wywróciły tradycyjny gaming do góry nogami. Dlatego też niezwykle ważne wydaje się wprowadzanie stosownych oznaczeń mających na celu zwiększenie świadomości konsumentów.Wszystko wskazuje na to, iż na taki krok już niedługo zdecyduje się Microsoft., szefowa działu inżynierii marki Xbox, poinformowała właśnie na Twitterze o rozpoczęciu testów, które już wkrótce pojawią się na konsolach u wszystkich użytkowników. O co dokładnie chodzi? Przy grach znajdujących się w naszej bibliotece gier znaleźć będzie można dodatkowe ikony.wyświetli się przy tytułach, które nie uruchomią się ze względu na brak obecności krążka w napędzie – to dosyć oczywiste, lecz pozwoli zaoszczędzić nieco czasu i po prostu będzie to widoczne na pierwszy rzut oka. Natomiastzasygnalizuje, że nie mamy dostępu do gry z powodu np. wycofania jej z Game Passa . Dzięki temu posiadacze konsol Xbox otrzymają jasne komunikaty odnośnie do tego czy będą mogli zagrać w dany tytuł.Mamy więc do czynienia z naprawdę interesującą nowością, która nieco. Na ten moment dostęp do niej mają wyłącznie osoby znajdujące się w programie Xbox Insider – nie wiadomo, kiedy trafi ona do wszystkich konsumentów. Należy więc uzbroić się w cierpliwość, bo może to nieco potrwać. Jeśli zauważycie opcję na swoich konsolach, to koniecznie dajcie znać!Źródło: Twitter, The Verge