Amazon Prime Gaming na sierpień. Remaster kultowej gry Blizzarda i 4 inne tytuły

W zasadzie od początku obecności Amazon Prime w Polsce, poznajemy listy gier na kolejne miesiące w usłudze Amazon Prime Gaming jeszcze przed oficjalnymi zapowiedziami. Tak też jest tym razem. Sam Amazon jeszcze nie opublikował w sieci filmu pokazującego bibliotekę na nowy miesiąc, ale zagraniczne serwisy już dotarły do grafik obrazujących zbliżające się produkcje. Albo przynajmniej ich część. Jest nawet jedno zaskoczenie.

Głównym daniem w sierpniowym Amazon Prime Gaming miały być StarCraft: Remastered / Foto: mydealz

Rewelacyjna cena pakietu Amazon Prime wciąż na poziomie 49 złotych za cały rok

Poza tym możemy liczyć na platformówkę rouguelike w stylu retro ScourgeBringer, klasyczną przygodówkę point’n’click z 1988 roku autorstwa Lucasfilm Games (później znanego jako LucasArts) Zak McKracken and the Alien Mindbenders, sympatyczną przygodówkę eksploaracyjną Beasts of Maravilla Island i retrofuturystyczny tytuł akcji (strzealnko-platformówka TPP) Recompile w neonowych klimatach.Część z wymienionych produkcji powinna być dostępna w ramach własnego launchera Amazon Games, ale nie wykluczone, że niektóre będą oferowane w formie kluczy na inne platformy gier PC. Powinny być możliwe do odebrania już od początku sierpnia, aż do końca miesiąca. Naturalnie o ile jesteśmy aktywnymi abonentami Amazon Prime, w którego skład wchodzi także Prime Gaming. Poza tym w cenie 49 złotych za rok (dodatkowo pierwszy miesiąc gratis) lub 10,99 złotych za miesiąc otrzymujemy darmowe wysyłki na wybrane produkty w sklepie Amazon oraz specjalne tańsze oferty i dostęp do platformy Amazon Prime Video.