FIFA 23 bez rosyjskich drużyn. EA potwierdza

Nowa gra podzieli los poprzedniej odsłony serii.

FIFA 23 bez rosyjskich klubów i rosyjskiej reprezentacji narodowej

„EA Sports solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy i tak jak wiele głosów w całym świecie piłki nożnej nawołuje do pokoju i zakończenia inwazji na Ukrainę.”

„W zgodzie z naszymi partnerami w FIFA i UEFA, EA Sports nie umieści rosyjskiej reprezentacji narodowej oraz rosyjskich klubów w FIFA 23.”

FIFA 23 – data premiery, zwiastun i wymagania

FIFA 23 – minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5 6600k lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 100 GB

FIFA 23 – rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7 6700 lub AMD Ryzen 7 2700X

Pamięć: 12 GB RAM-u

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 100 GB

Wczoraj Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało kolejną i jednocześnie ostatnią grę z serii FIFA – FIFA 23. Gra otrzymała swój pierwszy zwiastun, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, co takiego ta produkcja zaoferuje. Poznaliśmy też jej wymagania sprzętowe. Ale czego takiego w niej zabraknie?EA potwierdziło, że FIFA 23 będzie pozbawiona rosyjskiej reprezentacji piłkarskiej. Cóż, tego można się było spodziewać, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w Ukrainie i dotychczasowe poczynania firmy.Po tym, gdy Rosja rozpoczęła swoją inwazję na Ukrainę, z kraju Putina wycofało się całe mnóstwo firm, a przedstawiciele różnych środowisk zaczęli na swój sposób bojkotować konflikt i wyrażać poparcie dla Ukrainy. Dotyczy to także deweloperów gier. Warszawskie 11 bit studios przekazało na przykład pieniądze ze sprzedaży This War of Mine na rzecz pomocy Ukrainie, a Electronic Arts usunęło między innymi z FIFA 22 i NHL 22 zawartości powiązane z Rosją oraz wycofało z Rosji swoje produkty.Jak dowiedzieli się redaktorzy z serwisu Eurogamer, treści powiązane z Rosją nie będą częścią także FIFA 23. W grze zabraknie zarówno narodowej reprezentacji Rosji, jak i rosyjskich klubów piłkarskich. To kontynuacja polityki zapoczątkowanej przez EA w marcu bieżącego roku., czyFtamy w oświadczeniu Electronic Arts.Cóż, decyzja EA zapewne ucieszy wielu graczy z krajów zachodnich. Jeśli rosyjskie drużyny kiedykolwiek wrócą do gier sportowych Electronic Arts, to zapewne dopiero wtedy, gdy Rosja wycofa swoje wojska z Ukrainy i wykaże skruchę w sprawie zapoczątkowania i przebiegu konfliktu.FIFA 23 ma doczekać się swojej premiery 30 września 2022 roku. Gra pojawi się na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Dodatkowo będzie dostępna w usłudze Google Stadia. Standardowe wydanie FIFA 23 ma kosztować 299,90 złotych, a wydanie Ultimate (gwarantujące między innymi dostęp do rozgrywki już 27 września) 399,90 złotych.Co istotne w wersji FIFA 23 przeznaczonej na komputery osobiste EA zdecydowała się wprowadzić ulepszenia dostępne wcześniej tylko w wersjach przeznaczonych na konsole nowej generacji, takie jak technologia HyperMotion 2. Dlatego wymagania sprzętowe tej produkcji wzrosły względem poprzedniej odsłony serii. Wymagania te przedstawiłam poniżej.Źródło: PC Gamer, fot. tyt. EA