Najsłynniejszy z graczy EVE Online rezygnuje w cieniu skandalu

W tle poważne oskarżenia.

Mittani rezygnuje z gry w EVE Online

"Moi ludzie, obawiam się, że ilość błota, jakim zostałem obrzucony jest po prostu zbyt duża, aby poradzić sobie z nią na poziomie osobistym"

"Fakt, że mój rozwód, utrata psa i straszna liczba jawnych kłamstw nałożyły się na siebie, spowodował, że stałem się po prostu zbyt toksyczny, aby kontynuować prowadzenie Goonswarm bez straty dla środowiska.”

Mittani jest znany od ponad dekady

EVE Online to gra stanowiąca pewnego rodzaju internetowy fenomen. O kosmicznym MMORPG robi się cyklicznie głośno przeważnie za sprawą gigantycznych wirtualnych bitew, w których niszczone są cyfrowe dobra warte setki tysięcy dolarów. Tym razem znana gra znalazła się na ustach internautów ze względu na chyba najbardziej znanego gracza. Mittani opuścił uniwersum w atmosferze skandalu.Mittani to polaryzująca środowisko graczy persona ze świata darmowego MMO EVE Online , która ogłosiła rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego korporacji GoonWaffe i egzekutora Federacji Goonswarm, organizacji działających w grze. Obie kontrolują znaczną część przestrzeni kosmicznej w grze. Rezygnacja to efekt zarzutów o... molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie wobec członków organizacji. Tak, EVE Online to naprawdę poważny biznes.– napisał The Mittani w poście na forum Goonfleet.Zarzuty przeciwko Mittaniemu są liczne i złożone, ale w dużej mierze sprowadzają się do konfrontacyjnego i lekceważącego stylu zarządzania. Mittani miał między innymi mianować oficerem osobę odpowiedzialną za dystrybucję pornografii dziecięcej.Mittani jeszcze w 2011 roku namawiał członków konwentu graczy EVE Online do nękania z jednego graczy tak długo, "aż ten się zabije". Dostał wtedy bana w grze na 30 dni. Tylko 30 dni, które najwyraźniej niewiele go nauczyły.EVE Online ma już 19 lat i wiele osób traktuje grę tak poważnie, a może nawet bardziej, niż swoje offline'owe życie. W grze zabawa miesza się z ekonomią, a nawet polityką na naprawdę wysokim poziomie. Próg wejścia jest kosmicznie wysoki, w związku z czym nowych graczy w EVE Online jest jak na lekarstwo.Źródło: PCGamer