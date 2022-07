Kolejne darmowe gry na Epic Games Store. Tym razem coś dla fanów tematyki wojennej

Trzeba przyznać, że to jedna z gorszych ofert.

Epic Games Store z kolejną bezpłatną ofertą

Za pośrednictwem platformy Epic Games Store można właśnie odebrać dwie kolejne darmowe gry. Mowa tu o symulatorze Shop Titans oraz produkcji wojennej Tannenberg. Nie wszyscy użytkownicy będą z tej promocji jednak zadowoleni, gdyż pierwszy z wymienionych tytułów jest od dawna dostępny bezpłatnie na Steamie. Konsumenci mogą jednak liczyć na szereg bonusów – co dokładnie otrzymają?Epic Games ostatnio nieco przystopował jeśli chodzi o jakość rozdawanych gier. Przez ostatni tydzień można było odebrać dodatki do clickera Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Wonder Boy: The Dragon’s Trap, czyli remake klasycznej przygodówki. Teraz jesteśmy świadkami rozpoczęcia kolejnej oferty i trzeba przyznać, że… nie jest najlepiej. Część osób powinna jednak znaleźć coś dla siebie.Na pierwszy ogień idzie symulacyjne RPG pod tytułem. W tej grze fantasy wcielamy się w zarządcę sklepu dla poszukiwaczy przygód, gdzie sprzedajemy im niezbędne wyposażenie i przedmioty. Poza tym produkcja nastawiona jest na nieustanny grind, eksplorację podziemi oraz gromadzenie wartościowych materiałów niezbędnych do tworzenia przeróżnych przedmiotów. Premiera produkcji odbyła się w 2020 roku i przypadła do gustu sporej części konsumentów. Od dłuższego czasu jest ona dostępna na Steamie zupełnie za darmo.