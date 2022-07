ASMR Food Experience to gra dla osób, których krojenie pomidora wprawia w ekstazę

Gratka dla fetyszystów.

ASMR Food Experience na Steam

"W ASMR Food Experience pojawi się mnóstwo dźwięków, które pomogą Ci doświadczyć najbardziej pożądanych reakcji - spokoju, ekscytacji, ukojenia i nie tylko. W grze będziecie mieli pełną kontrolę nad tym, jakie dźwięki w niej występują: natura, gotowanie, sprzątanie, rozmowy, odgłosy ulicy"

Widziałem już naprawdę wiele dziwnych lub po prostu głupich gier. Symulator kozy z 2014 roku w dniu swojej premiery wydawał się czymś zdumiewająco wręcz dziwacznym. Jawi się on jednak jako całkiem normalny na przykład na tle wydanej rok później grze, w której gracz wciela się w kromkę chleba (). Gdy przeglądałem dziś zasoby platformy cyfrowej dystrybucji Steam w oczy rzuciła mi się produkcja przygotowana z myślą o fetyszystach. ToASMR Food Experience to niezależna gra komputerowa od, a jakże by inaczej, polskiego. Wydawca specjalizujący się w wypuszczaniu na Steam coraz to nowych "symulatorów wszystkiego" tym razem postanowił wgryźć się w niszę związaną z ASMR. ASMR to zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała, wywoływane przez zewnętrzne bodźce wizualne, słuchowe, dotykowe lub zapachowe. W tym przypadku chodzi oczywiście o pobudzanie zmysłów słuchu i wzroku.Zwiastun ASMR Food Experience sugeruje, aby obejrzeć go w słuchawkach na uszach. Oczywiście w ten sam sposób powinno się "konsumować" grę.W ASMR Food Experience gracze wcielają się w rolę właściciela restauracji, do którego zadań należy obsługa klientów, ale też przygotowywanie potraw, zadbanie o dostawy, porządek oraz inne aspekty działania lokalu. Grający mogą zdecydować o tym, w jakim stylu urządzą swoją knajpkę.- obiecują twórcy.Na razie ASMR Food Experience nie ma ani jednej oceny na Steam z prostej przyczyny. Premiera ASMR Food Experience nastąpi dopiero w niedalekiej przyszłościCzy fetyszyści ASMR zagwarantują sukces tej nietypowej produkcji? Okaże się za jakiś czas.Źródło: PlayWay