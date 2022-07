Wielka aktualizacja Tibia. To idealny moment na wypróbowanie kultowej, darmowej gry

Ty możesz walić z axa, a Twój kolega z różdżki.

Letnia aktualizacja Tibia

Tibia to darmowa gra MMORPG wydana przez CipSoft jeszcze w 1997 roku. Tak, choć trudno w to uwierzyć, Tibia ma już ponad 25 lat i w dalszym ciągu nie tylko jest rozwijana, ale też cieszy się ogromną popularnością wśród graczy. Właśnie wydano dla niej jedną z największych i najciekawszych aktualizacji od lat. Tibia Summer Update 2022 to dobry moment, aby zagrać po raz pierwszy w Tibię lub... odkryć tę grę na nowo.Kojarzycie poniższy "nieśmiertelny" filmik? Dotyczy właśnie Tibii. ;)Deweloper wydał właśnie gigantyczną aktualizację do gry Tibia. Najnowsza wersja Tibia to nie tylko nowe obszary, ale i spora liczba drobnych poprawek jakościowych. Gracze mogą zwiedzać nową wyspę o nazwie Marapur, zmierzyć się z zupełnie nowymi potworami (m.in. Nagi) i bossami, a także zwiedzać podziemia Gnomprona. Wśród nowinek są nowe mounty, nowe outfity oraz widżety.Ciekawą nowością jest system Bosstiary, premiujący graczy eliminujący sporą liczbę bossów bez ponoszenia śmierci. Im więcej ich zabijecie, tym mocniej zwiększycie szansę na wydropienie wartościowych przedmiotów.Tibia to gra darmowa z opcją wykupienia konta premium o nazwie PACC, czyli Premium Account. Głównym zadaniem jest zwiększanie poziomów bohatera i jego umiejętności. Oprawa graficzna jest minimalistyczna, ale bardzo ponadczasowa i nieźle się zestarzała. Polecamy każdemu wypróbować. Link do pobrania Tibia za darmo znajdziesz poniżej.Źródło: Tibia , mmorpg.org.pl