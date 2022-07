Nowe gry w Xbox Game Pass w lipcu. Absolutne premiery i Watch Dogs 2 na PC, konsole i w chmurze

W tym miesiącu Microsoft wprowadza 8 nowych gier w ramach abonamentu Xbox Game Pass (konsole z rodziny Microsoft Xbox, PC i chmura Xbox Cloud Gaming). Dodatkowo 12, które już były w nim obecne, ale tym razem zmierzają także do chmury Xbox Cloug Gaming (w ramach Xbox Game Pass Ultimate). Niestety jak co miesiąc także i tym razem kilka produkcji zostanie wypisanych z Xbox Game Pass.



Premierowo As Dusk Falls oraz 7 innych gier w Xbox Game Pass, w tym Watch Dogs 2 i MotoGP 22

W kolejnych grach w abonamencie mamy nawet absolutne premiery. As Dusk Falls (od 19 lipca na PC, Xbox i w chmurze) to właśnie wchodząca do sklepów narracyjna gra przygodowa w stylu Heavy Rain czy Beyond: Two Souls. Również 19 lipa otrzymamy (na PC, konsoli i w chmurze) Watch Dogs 2 od Ubisoftu. Niedługo po kwietniowej premierze do abonamentu dołącza motocyklowa wyścigowa produkcja MotoGP 22 (konsole, PC, chmura) od 21 lipca. Tego samego dnia wyjątkowo tylko dla PC dostaniemy również kosmiczną strategię Sins of a Solar Empire: Rebellion. Poza tym na konsole i w chmurze RPG w starym stylu Torment: Tides of Numenera oraz oryginalną platformową przygodówkę Inside (od 29 lipca, PC, konsola i chmura).



Trzy warianty abonamentu Xbox Game Pass - Ultimate, PC i Konsola / Foto: Microsoft



Za to już od teraz możemy grać w kilka dni po premierze w farmerską przygodówkę z elementami RPG Garden Story (PC, konsola, chmura) i RPG z turową walką Solasta: Crown of the Magister. Ostatnia produkcja do tej pory była dostępna w abonamencie wyłącznie na PC, ale wraz z konsolową premierą, trafia do Xbox Game Pass także na konsolach i w chmurze.



Pod koniec lipca z abonamentu Xbox Game Pass zniknie 5 gier, a jedna została już wymieniona w ramach Editor’s Note

Nie licząc zupełnie nowych pozycji, w Xbox Game Pass możemy pograć też w chmurze w kolejne 12 gier ze zoptymalizowanym dotykowym sterowaniem na tabletach i smartfonach. Wśród nich znajdziemy - Citizen Sleeper, Disc Room, Escape Academy, Garden Story, Little Witch in the Woods (Game Preview), Lost In Random, Spacelines from the Far Out, Umurangi Generation, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 i As Dusk Falls (od 19 lipca).



W Xbox Cloud Gaming można wygodnie grać w produkcje z konsol dotykowo na smartonach i tabletach / Foto: Microsoft



Niestety 31 lipca pożegnamy się z 5 grami. Dodgeball Academia (chmura, Xbox i PC), Katamari Damacy Reroll (chrmura, xbox i PC), Lumines Remastered (chmura, Xbox i PC), Omno (chmura, Xbox i PC) oraz Raji: An Ancient Epic (chmura, Xbox i PC). Dodatkowo 18 lipca w ramach Editor’s Note zostało usunięte Ashes of the Singularity: Escalation i zastąpione przez wspominane Sins of a Solar Empire: Rebelllion.





