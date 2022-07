Steam już niedługo pojawi się w Teslach. Potwierdzono wprowadzenie usługi

Oficjalnie zapowiedziano integrację z platformą.

Steam x Tesla już niedługo

Elon Musk poinformował, że już w przyszłym miesiącu powinna wystartować wersji beta Steama w samochodach marki Tesla. Dowiedzieliśmy się, iż czynione są znaczne postępy jeśli chodzi o integrację oprogramowania z platformą, co jest dobrą wiadomością dla przynajmniej części użytkowników. Na co dokładnie powinni się oni przygotować?Trzeba to jasno powiedzieć – gry i Tesla są od pewnego czasu od siebie nieodłączne, co zdołało już wywołać nieco kontrowersji. W zeszłym roku chociażby zrezygnowano z bezpiecznej polityki i ponownie umożliwiono użytkownikom na uruchamianie produkcji w momencie, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Krytyka ze strony organizacji National Highway Traffic Safety Administration zmusiła jednak spółkę Elona Muska do wycofania się z tej nierozsądnej decyzji.Obecnie w samochodach marki Tesla możemy uruchomić szereg popularnych gier pokroju Cuphead czy Sonic the Hedgehog 1. Dosyć dawno padła obietnica, że posiadacze elektrycznych aut (modele S i X wyposażone w procesor AMD Ryzen) otrzymają możliwość zagrania w. Wciąż jednak próżno szukać tych tytułów. Być może wkrótce się to jednak zmieni.Jeszcze w lutym bieżącego roku Elon Musk stwierdził, że trwają prace nad umożliwieniem zabawy w konkretne tytuły z platformy Steam. Teraz doczekaliśmy się aktualizacji tego ogłoszenia. Miliarder poinformował wszystkich, iż prawdopodobniedoczekamy się specjalnej wersji demo usługi w samochodach marki Tesla. Poczynione zostały bowiem znaczne postępy jeśli chodzi o stosowną integrację.Możemy więc przygotować się na kilka scenariuszy. Kto wie, być może Tesla wzbogaci się o wszystkie funkcjonalności Steama – w tym kupowanie gier? Może doczekamy się wsparcia wyłącznie dla określonych tytułów? A może dla wszystkich z pewnymi wyjątkami? Są to pytania, na które odpowiedź poznamy zapewne już w sierpniu. Nie da się jednak ukryć, że jeśli Steam pojawi się w samochodach, to będzie to bez wątpienia pewien krok milowy dla Tesli.Źródło: The Verge , Twitter