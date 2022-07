Klasyczne hity Heretic, HeXen, Quake, Elder Scrolls za darmo dzięki Microsoftowi

Ostatnimi czasy Microsoft coraz częściej udostępnia klasyczne gry poprzez program Xbox Insider Hub. Tym razem do biblioteki doszło pięć pozycji, ale część poprzednich wciąż jest możliwa do odebrania. Ucieszą się głównie fani strzelanek retro, ale i produkcji typu RPG.



Trzy retro FPSy fantasy, strzelanka sieciowa, klasyczne RPG i rozwojowa wersja beta symulatora lotów

Wśród nowododanych gier można wymienić mroczne FPP z lat ’90 w klimatach fantasy - Heretic: Shadow of the Serpent Riders, HeXen: Beyond Heretic i HeXen: Deathkings of the Dark Citadel. Poza tym kolejne staroszkolne RPG w postaci The Elder Scrolls: Arena i sieciowa strzelanka Quake Champions. Oczywiście dwie ostatnie pozycje (The Elder Scrolls: Arena i Quake Champions) są na innych platformach darmowe, ale Xbox Insider Hub daje możliwość zaznajomienia się z nimi w wersji Microsoft Store, jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem do natywnego sklepu aplikacji i gier Windowsa.





Przykładowe screeny z Heretica, dwóch części HeXena i The Elder Scrolls: Arena / Foto: własne - Microsoft Store



Warto wspomnieć też o rozwojowej edycji beta Microsoft Flight Simulator. Chociaż w jej przypadku należy mieć uprzednio zakupioną grę w Microsoft Store, ewentualnie aktywny Xbox Game Pass PC lub Xbox Game Pass Ultimate. W dalszym ciągu możecie też skorzystać z akcji z darmowymi (lub ogólnie bezpłatnymi, ale przedpremierowo dostępnymi w MS Store dzięki Xbox Insider Hub) grami Quake 4, The Elder Scrolls: Dagerfall, Wolfenstein 3D i Wolfenstein: Enemy Territory.



Zdobądź klasyczne darmowe gry na Microsoft Store w ramach zapoznawczych edycji Xbox Insider Hub

Jeżeli chcecie zaopatrzyć się bezpłatnie w opisane gry w ramach Microsoft Store, to (o ile jeszcze tego nie zrobiliście) musicie najpierw mieć na swoim komputerze aplikację Xbox Insider Hub. Oczywiście Xbox Insider Hub pobierzecie z naszej bazy. Odpalacie ją i logujecie się na swoje konto Microsoft, potwierdzacie chęć zapisania się do programu testów. Później trzeba przejść do zakładki z lewego bocznego menu oznaczonej jako "Wersje zapoznawcze". W środkowej części okna pokażą się dostępne programy, w tym omawiane gry. Każdą trzeba aktywować osobno.





Po włączeniu Xbox Insider Hub dostępne gry będą w sekcji "Wersje zapoznawcze" / Foto: własne



W tym celu klikamy na daną grę i po wejściu w kartę jej zapoznawczej wersji, naciskamy na "Dołącz". Po chwili zmieni się widok opcji i będzie można przejść do instalacji poprzez przycisk "Pokaż w sklepie Store". Wtedy przeniesiemy się do Microsoft Store i już tam należy aktywować "Zainstaluj". Procedurę w Xbox Insider Hub należy powtórzyć dla każdego tytułu z osobna. Jeśli skasujecie gry i chcielibyście je znów zainstalować, to nie pokażą się normalnie w zasobach sklepu Microsoft Store. Należy znów przejść do nich z poziomu aplikacji Xbox Insidser Hub.





