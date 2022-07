The Sims 4 z opcją określenia orientacji seksualnej

Sporo osób czekało na tą nowość.

Opcja określenia orientacji seksualnej wkrótce w The Sims 4

TS4 ma już 8 lat i polega na systemach, które pierwotnie powstały z myślą o binarnej płciowości. W ciągu ostatnich lat podjęliśmy ważne kroki, takie jak dodanie funkcji personalizacji płci, zaimków, a teraz również orientacji seksualnej. To podróż, która wciąż trwa, i nadal pozostaje wiele do zrobienia. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich systemów, które w pełni umożliwią wsparcie niebinarnych Simów […] Nadal musisz dokonać binarnego wyboru płci dla swojego Sima przy jego tworzeniu, niezależnie od ustawień zaimków. Mamy nadzieję, że zaprezentowaliśmy już nasze zaangażowanie w reprezentację tożsamości płciowych dzięki takim opcjom jak dostosowywanie płci, które pozwala modyfikować sylwetkę, preferencje odzieżowe, opcje ciąży i korzystania z toalety.

Zbliżająca się wielkimi krokami aktualizacja do gry The Sims 4 wprowadzi funkcję określenia orientacji seksualnej. Użytkownicy będą mogli wyznaczyć swoim postaciom serię parametrów dotyczących np. preferencji romantycznych, jak i seksualnych. Warto zaznaczyć, iż nowość zostanie udostępniona zupełnie za darmo.Już niedługo do The Sims 4 trafi kolejny płatny dodatek – mowa tu rzecz jasna o Licealnych latach. Często bywa tak, że przy okazji debiutu poszczególnych DLC deweloperzy w tym samym czasie publikują aktualizację dostępną dla graczy posiadających wyłącznie podstawową wersję tytułu. Zazwyczaj update wprowadza głównie poprawki błędów i pomniejsze usprawnienia, lecz czasami mamy do czynienia także z implementacją istotniejszych funkcji. Stanie się tak chociażby przy okazji wyżej wspomnianego pakietu.Najbliższa aktualizacja ma stanowić poprawę reprezentacji społeczności LGBTQIA+ poprzez. Gracze nie otrzymają jednak długiej rozwijanej listy do wyboru – deweloperzy zamiast tego zadadzą im trzy podstawowe pytania. Po stwierdzeniu, która płeć pociąga naszego Sima, ustaleniu czy jest on otwarty na romantyczną eksplorację oraz wyrażeniu chęci na interakcję „bara-bara” z określoną płcią – zostanie mu przypisana konkretna orientacja. Jeśli chcemy, by nasz Sim był aseksualny, to w trzecim pytaniu po prostu nie zaznaczamy nic.Oczywiście, ale by np. fizyczną intymność chciał mieć tylko z jedną. Warto tu przy okazji odpowiedzieć na pytanie, które zapewne pojawiło się w głowach wielu użytkowników. Mimo że w The Sims 4 od pewnego czasu można wybierać zaimki , to wciąż gra oferuje. Dlaczego? Główna projektantka dodatku Licealne lata zrzuca winę na… ograniczenia techniczne.Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie Wiele więc wskazuje na to, że już wkrótce doczekamy się większego rozróżnienia płciowego w serii The Sims, lecz trudno określić czy stanie się to jeszcze za czasów czwartej odsłony. Jeśli zaś chodzi o debiut opisanej wyżej aktualizacji, to termin nie został jeszcze do końca określony. Stanie się to prawdopodobnie tego samego dnia, co premiera Licealne lata, czyli 28 lipca. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: The Sims