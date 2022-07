Twórcy Factorio wkurzyli Rosjan. Podnieśli cenę 20-krotnie

Wube Software wyraża sprzeciw wobec działań Rosji.

Factorio w Rosji podrożało blisko 20-krotnie

Studio Wube Software odpowiedzialne za grę Factorio od początku twardo protestowali przeciwko rosyjskiej inwazji w Ukrainie, potępiając działania federacji rosyjskiej. Już w marcu narazili się wielu fanom z tamtego regiony m.in. swoimi wpisami na Twitterze. Teraz wywołali prawdziwe zamieszanie wśród miłośników gier komputerowych z Rosji, podnosząc cenę swojej produkcji niemal 20-krotnie.Factorio to popularna strategiczna gra ekonomiczna, sfinansowana m.in. dzięki zbiórce na Kickstarterze. Jedna z najlepszych gier indie ostatnich lat w dniu swojej premiery w 2016 roku kosztowała w Rosji ok. 500 rubli. Do 2018 roku jej cena wzrosła do 520 rubli. Niespodziewanie jej cena wzrosła do 10000 rubli. Czy to pomyłka, czy celowe działanie dewelopera?Factorio poza Rosją najdroższe jest według SteamDB w Katarze, gdzie kosztuje w przeliczeniu 1903 ruble. W Arabii Saudyjskiej za grę trzeba zapłacić ekwiwalent 1862 rubli w lokalnej walucie. W Stanach Zjednoczonych Factorio kosztuje 30 dolarów (ok. 1700 rubli), a w strefie euro - 25 euro, czyli 1455 rubli. Coś jest na rzeczy.Bez względu na to, czy jest to przypadek czy nie, Rosjanie dali już upust swojemu niezadowoleniu, zasypując grę negatywnymi komentarzami. Review bombing Factorio przyniósł zamierzony skutek, a ocena gry spadła. Gracze przeciwni agresji rosyjskiej w Ukrainie i działaniu rosyjskich trolii oceniają produkcję pozytywnie, aby przechylić szalę ocen w stronę noty "przytłaczająco pozytywnej".Czas pokaże, czy cena Factorio w Rosji jest dziełem przypadku, czy może celowym postępowaniem studia. Deweloper nie skomentował sprawy.Źródło: Aroged