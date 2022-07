Fajne gry na Nintendo Switch, czyli jak najlepiej wykorzystać potencjał swojej konsoli

Nintendo samo w sobie to prawdziwy klasyk. Natomiast konsola Nintendo Switch to urządzenie, które idealnie pasuje do wymagań współczesnych graczy. Między innymi dlatego cieszy się tak dużą popularnością. Ale nie bez znaczenia są również gry dostępne dla tej konsoli. Chcesz wiedzieć, które z nich są najfajniejsze?





Kilka słów o konsoli Nintendo Switch



Na początku warto powiedzieć to i owo o samej konsoli. To przełom wśród stacjonarnych urządzeń, ponieważ można ją podłączyć i do telewizora, i do przenośnego ekranu. Dzięki temu można zabrać Switcha do innego pokoju lub do parku, gdzie na jednym ładowaniu intensywne granie potrwa nawet i 3 godziny bez względu na tytuł, który wybierzesz chociażby stąd: https://www.euro.com.pl/gry-nintendo-switch.bhtml.



Kontrolery Joy-Con natomiast oferują kilka sposobów na prowadzenie rozgrywki. Poza standardowym funkcjonowaniem oba Joy-Cony działają niezależnie w każdej dłoni, a do tego można się nimi podzielić, uruchomić tryb multiplayer i wspólnie z innymi graczami przeżyć cyfrową przygodę. W każdym kontrolerze znajduje się akcelerometr i żyroskopowy czujnik ruchu, dzięki czemu uzyskuje się aktywność niezależną i Joy-Cony nie wpływają na siebie wzajemnie.



Opcja Nintendo Switch Lite z kolei jest mniejsza i lżejsza. Ma własny wbudowany ekran i nie da się jej podłączyć do telewizora. To konsola o charakterze wyłącznie mobilnym i to dla jednego gracza – Lite nie ma odłączanych kontrolerów, ale zapewnia dłuższe działanie baterii.





Najlepsze gry na konsolę Nintendo Switch



No dobra, przejdźmy do konkretów, czyli listy najlepszych gier na Nintendo. Kolejność nie świadczy o jakości. Link do konkretnego rankingu umieściliśmy na końcu artykułu. Tutaj skupiamy się na prezentacji najciekawszych tytułów ze względu na tryb kooperacji, mobilną grywalność i inne aspekty związane z unikalną specyfiką Nintendo Switcha.





Gry z braćmi Mario w roli głównej



Któż z nas nie słyszał o perypetiach braci Mario? To bodaj najbardziej charakterystyczna seria gier, która jest z nami od pierwszych konsoli poprzez Nintendo GameCube, a i teraz produkowane są tytuły specjalnie pod różne tryby rozgrywki, gracze więc mają w czym wybierać. Producenci oferują na Switcha takie tytuły jak np. Super Mario Party czy darmowy Rabbids Kingdom Battle w systemie turowym.





New Super Mario Bros. U zaś to opcja świata Mario w stylu bardzo rodzinnym, przez który można śmigać razem z dziećmi w trybie multiplayer. Sprzyjają temu Joy-Cony, które znakomicie leżą w małych dłoniach. Platformówka cieszy się więc bardzo pozytywnymi opiniami rodziców. Chodzi nie tyle o świetny projekt konsoli, co przede wszystkim o grywalność samego tytułu, który dostosowano do umiejętności najmłodszych. Warto zauważyć, że gra posiada liczne bonusy jak chociażby dodatkowe, w pełni grywalne postacie.









Animal Crossing: New Horizons



Jeśli o świetne gry dla najmłodszych chodzi, koniecznie trzeba nam wspomnieć o serii Animal Crossing. Nowe wydanie to barwna symulacja towarzyska, która pozwoli rozwinąć w dziecku ważne umiejętności organizacyjne podczas budowania życia od podstaw na odległej wyspie. Podejmowanie decyzji, kreatywność czy zarządzanie zasobami oraz przestrzenią – gry Nintendo Switch z tej serii uczą praktycznych zachowań. Wykreuj wraz z dzieckiem dobrze funkcjonującą rzeczywistość. Nie zapomnij o trybie kooperacji, dzięki czemu razem z wami na jednej wyspie może uczestniczyć aż 6 innych graczy online, jak i bezprzewodowo w jednym pokoju. Gra w dobrej cenie dostępna jest tutaj: https://www.euro.com.pl/gry-nintendo-switch,k17.bhtml

The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Wielu fanów japońskiej konsoli nazywa The Legend of Zelda: Breath of the Wild najlepszą grą na Nintendo Switch. To już przygodówka dla graczy 12+. Twórcy napakowali ją zabawą, artefaktami i tajemnicami aż po same brzegi świata, który jest po prostu ogromny. Jego eksploracja gwarantuje wiele godzin frajdy dla pojedynczego gracza, który może kontynuować rozgrywkę w systemie mobilnym, na co pozwala oczywiście konsola Switch, więc jazda autobusem zmienia swoje znaczenie, stając się przedłużeniem rozrywki na dużym ekranie w domu. Naturalnie, taka funkcjonalność działa również w drugą stronę.







Final Fantasy



Wielbiciele fantastyki mogą także liczyć na klasyka wśród klasyków, czyli Final Fantasy VII oraz Final Fantasy VIII Remastered. Ten Twin Pack został gruntownie podrasowany pod kątem graficznym oraz operacyjnym, żeby pasował do specyfiki konsoli Nintendo Switch. A jakby tego było mało, twórcy wykorzystali okazję i dodali kilka ciekawych funkcji oraz opcji organizacji rozgrywki po swojemu. Całość robi wręcz fenomenalne wrażenie, a świat gry jest trudny do przebicia przez konkurencyjne tytuły na inne konsole.





Niektóre z wyżej wymienionych oraz pozostałe fajne gry na konsolę Nintendo Switch znajdziesz w specjalnym rankingu, który został dla ciebie przygotowany pod linkiem: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-najlepsze-gry-na-nintendo-switch-ranking.bhtml

