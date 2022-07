Sony ogłasza PlayStation Stars. To nowy program lojalnościowy

Nowość dla graczy konsolowych.

Sony dość niespodziewanie ogłosiło dziś zupełnie nowy program lojalnościowy –– dzięki któremu gracze będą mogli zdobywać nagrody i przedmioty kolekcjonerskie poprzez grę na swoich konsolach.Jak działa i na czym polega nowa usługa? Jak informuje Sony w oficjalnym komunikacje, PlayStation Stars to zupełnie nowy program lojalnościowy przygotowany specjalnie z myślą o graczach. Każdy posiadacz konsoli PlayStation będzie mógł wziąć w nim udział za darmo i zdobywać nagrody poprzez uczestnictwo w wielu kampaniach i aktywnościach. Zdobycie niektórych nagród będzie wymagało jedynie zagrania w dowolną grę w danym miesiącu. Z kolei inne nagrody wiązać się będą z większym wyzwaniem i będą wymagały wygrywania w turniejach, zdobywania konkretnych trofeów czy bycia pierwszym graczem, który zdobędzie platynowe trofeum w nowej grze w swoim regionie.Zebrane punkty mogą zostać, wybrane produkty w PlayStation Store czy nawet cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie – nowy rodzaj nagród, który niedługo będzie dostępny na konsolach PlayStation.Kiedy ruszy PlayStation Stars? Sony zapewnia, że start programu planowany jest jeszcze w tym roku.To już kolejna nowość od Sony w tym roku. Warto przypomnieć, że w czerwcu wprowadzono odświeżone PlayStation Plus , a subskrybenci mogą skorzystać z 3 planów otrzymując dostęp do nawet 400 gier wydanych na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 czy usług grania w chmurze. Najdroższy pakiet PlayStation Plus Premium obejmuje też katalog gier (około 340 tytułów) wydanych na konsole PlayStation One, PlayStation 2 oraz PlayStation Portable.Źródło: Sony