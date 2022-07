Remake świetnej ręcznie rysowanej platformówki i clicker za darmo w Epic Games Store

Jeszcze do godziny 17:00 możecie zaopatrzyć się za darmo na Epic Games Store w RPG o mechanice karcianki Ancient Enemy i strzelankę z zombie (czy raczej mutantami) Killing Floor 2. Oczywiście fala promocji nie kończy się i Epic Games Store serwuje kolejne tytuły, w które można zaopatrzyć się bez wydawania ani grosza.



Dodatki do clikera RPG Idle Champions of the Forgotten Realms warte aż 100 dolarów

W zasadzie nie jest to dosłownie pełnopłatna gra rozdawana za darmo, ale dodatkowa zawartość do darmowego tytułu. Clicker Idle Champions of the Forgotten Realms w stylu RPG opowiada o losach bohaterów ze świata Forgotten Realms, czyli tych, których znamy chociażby z serii Baldur’s Gate.







Oferowana zawartość jest warta podobno aż 100 dolarów, czyli około 480 złotych w prostym przeliczeniu po obecnym kursie. Jak można przeczytać w opisie ze strony Epic Games Store - "Wszyscy gracze, którzy zalogują się do Idle Champions of the Forgotten Realms poprzez Epic Games Store w okresie od czwartku 14 lipca 2022 r., godz. 17:00 czasu polskiego, do czwartku 21 lipca 2022 r., godz. 17:00 czasu polskiego, otrzymają pakiet Baeloth's Gladiators of the Black Pits!"



Wonder Boy: The Dragon's Trap, czyli remake klasycznej ręcznie rysowanej platformowej przygodówki

Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Wzbogacona o przepiękne, ręcznie rysowane animacje oraz udoskonaloną warstwę dźwiękową kultowa gra powraca, oferując wyjątkową mieszankę eksploracji, akcji i przygody! Zmieniony przez Meka-Dragona w pół-człowieka pół-jaszczura wyruszasz na poszukiwanie leku! Jedynym sposobem powrotu do ludzkiej formy jest odnalezienie Krzyża Salamandry, magicznego przedmiotu usuwającego klątwy. Przemierzaj rozległe, połączone ze sobą miejsca, w których aż roi się od potworów i smoków! Gdy eliminujesz smoki, klątwa działa coraz mocniej i przeobrażasz się w nowe zwierzęta."







"Wciel się w klasyczną postać Hu-Mana lub zostań długo oczekiwaną Hu-Girl! Zagraj jako Lizard-Man, Mouse-Man, Piranha-Man, Lion-Man i Hawk-Man! Wykorzystaj ich unikalne zdolności, by poznać tajemnice Monster Landu! Korzystaj ze współczesnych ustawień grafiki i dźwięku i przełączaj je na 8-bitowe w dowolnym momencie, nawet w czasie rozgrywki! Zagraj na 3 poziomach trudności, dostosowanych do okazjonalnych i doświadczonych graczy."



Odbierz grę i dodatki zupełnie bezpłatnie na Epic Games Store, kolejne pozycje już za tydzień

Metoda odebrania darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store jest taka sama w zasadzie od początku już kilkuletniej akcji. Musicie wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Wonder Boy: The Dragon's Trap) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do waszego konta bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie poszukać omawianych tytułów w dziale sklepu z launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Jeszcze do 17:00 możecie odebrać dwie gry na Epic Games Store, a po tym czasie kolejne 2 pozycje / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do kolejnego czwartku 21 czerwca o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni inne gry za darmo. A może tylko jedną grę? Tego dowiemy się także o 17:00, ale jeszcze dziś. Do tej pory aktywna jest promocja z dwoma bezpłatnymi pozycjami, takimi RPG z mechaniką karcianki Ancient Enemy i strzelanka Killing Floor 2. Po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się akcja z Idle Champions of the Forgotten Realms i Wonder Boy: The Dragon's Trap, zaktualizujemy artykuł o zaprezentowane już wtedy przez Epica zapowiedzi kolejnych darmowych tytułów na przyszły tydzień.



Macie na to czas. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni inne gry za darmo. A może tylko jedną grę? Tego dowiemy się także o 17:00, ale jeszcze dziś. Do tej pory aktywna jest promocja z dwoma bezpłatnymi pozycjami, takimi RPG z mechaniką karcianki. Po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się akcja z Idle Champions of the Forgotten Realms i Wonder Boy: The Dragon's Trap, zaktualizujemy artykuł o zaprezentowane już wtedy przez Epica zapowiedzi kolejnych darmowych tytułów na przyszły tydzień.

Źródło i foto: Epic Games Store / własne

