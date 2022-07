Dodatki do gier z serii Mass Effect i Dragon Age zupełnie za darmo

Powód promocji może niektórych zaskoczyć.

Electronic Arts udostępnia dodatki do gier zupełnie za darmo

Electronic Arts poinformowało o wycofaniu się z projektu znanego jako „punkty BioWare”. Użytkownicy stracą więc możliwość nabywania specjalnej waluty, co wiąże się z niemożnością zakupu dodatków do poszczególnych gier. Dlatego też wydawca wpadł na dosyć zaskakujący pomysł – wszystkie te DLC stały się właśnie darmowe. Co należy wiedzieć o tej promocji?Jeśli jesteście z grami od Electronic Arts dosyć długo, to z pewnością kojarzycie przestarzałe już podejście do mikrotransakcji w postaci wyżej wspomniane, które można było wykorzystać do zakupu mikrotransakcji w części gier wyprodukowanych w latach 2009-2013. Pomysł rzecz jasna był kuriozalny (często liczba punktów dostępna w jednej paczce nie wystarczała na zakup DLC, więc trzeba było zapłacić nieco więcej niż było to faktycznie wymagane), więc został prędko porzucony.Możliwość zakupu punktów wciąż była dostępna za pośrednictwem platformy Origin – wydawca poinformował właśnie, że waluta zostanie wycofana dopiero. Użytkownicy mają więc jeszcze trzy miesiące, by wykorzystać BioWare Points – haczyk jest jednak taki, że mogą to zrobić wyłącznie w przypadku pakietów do gry wieloosobowej w grze Mass Effect 3. Wszelkie inne dodatki zostały bowiem udostępnione za darmo.Mowa tu chociażby oz wyjątkiem pakietów do gry wieloosobowej. Pliki instalacyjne można pobrać m.in. z dedykowanej strony dla klasycznych produkcji lub bezpośrednio z poziomu klienta (wchodzimy do biblioteki tytułów i z rozsuwanej listy wybieramy „Dodatkowa zawartość”).