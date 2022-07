Doom został uruchomiony… wewnątrz Dooma II

To już chyba zaczyna wymykać się spod kontroli.

Jeden z użytkowników zdołał uruchomić Dooma wewnątrz Dooma II – wszystko za sprawą obecnego w grze exploitu. Najciekawszą kwestią jest jednak to, że obydwie produkcje działają niezależnie od siebie i są w pełni grywalne. Koniecznie musicie zapoznać się z tym przedsięwzięciem.Uruchamianie oryginalnego Dooma na nietypowych urządzeniach stało się popularnym wyzwaniem, które nieco wymknęło się spod kontroli. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o możliwości zabawy w kultowego FPS-a na… klocku LEGO czy kiosku w restauracji McDonald’s . Nie musieliśmy zbyt długo czekać, by społeczność fanów po raz kolejny dała pokaz swojej ogromnej kreatywności.Użytkownik kryjący się pod pseudonimem „kgsws” opublikował materiał wideo, gdzie podzielił się swoim najnowszym odkryciem. Mowa tu o odnalezieniu exploitu zdalnego wykonania kodu w kodzie źródłowym DOS-owej wersji gry Doom II. W wielkim skrócie – pozwoliło to na uruchomienie Chocolate Dooma (port oryginalnego tytułu będący jak najwierniejszą kopią doświadczenia z lat 90-tych) wewnątrz „dwójki”.

Projekt robi dosyć spore wrażenie – zwłaszcza jeśli zobaczy się go w akcji. Co jednak najciekawsze,. Pobierają przez to dwukrotnie więcej pamięci, ale dzięki temu użytkownicy mogą tak naprawdę kontrolować dwie produkcje jednocześnie. Nie jest rzecz jasna też tak, że exploit akceptuje wyłącznie port pierwszego Dooma. YouTuber zdołał w Doomie II uruchomić także inne gry, jak np. Heretic.Jeśli temat bardzo Was interesuje, to musicie wiedzieć, że. Wystarczy udać się na specjalną witrynę na GitHubie i podążać za kolejnymi krokami zamieszczonej tam instrukcji. Niezwykle ważne wydaje się tam nazewnictwo poszczególnych plików – warto więc wszystko robić bardzo skrupulatnie i uważnie. Warto też pamiętać o konieczności posiadania oryginalnej wersji Dooma 2, która jest dostępna m.in. na Steamie.Jeden z komentujących powyższy materiał słusznie skwitował zdaniem: Niesamowite! Teraz musimy przeformułować pytanie z "Can it run Doom?" na "Can it run on Doom?". Coś w tym jest.Źródło: YouTube