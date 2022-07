Mass Effect, GRID, NFS, Star Wars. 6 hitów tylko przez 2 doby w Amazon Prime Gaming

W dniach 12 i 13 lipca 2022 roku świetne okazje na Amazon Dzień Prime (czy używając oryginalnej angielskiej pisowni Amazon Prime Day). Firma rozda wszystkim abonentom Amazon Prime znane hity gier na PC. W zasadzie wszystkich lipcowych produkcji jest aż 35, ale największe wysokobudżetowe przeboje można odebrać tylko przez dwa dni 12 i 13 lipca.

Na Amazon Prime Day możecie odebrać też 25 mniejszych produkcji i dodatkowo 4 gry jak co miesiąc / Foto: Amazon Prime Gaming

Spiesz się, najlepsze gry w Amazon Prime Gaming możesz odebrać tylko przez dwa dni do 13 lipca

Dodatkowo 4 gry w ramach comiesięcznego cyklu Prime Gaming (możliwe do odebrania do końca miesiąca): Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic, Fell Seal: Arbiter’s Mark. Oprócz tego 25 nieco mniejszych tytułów: 10 Second Ninja X, 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure, Addling Adventures, Bang Bang Racing, Clouds & Sheep 2, Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, Hue, Manual Samuel, Metal Slug 2, Metal Unit, Pumped BMX Pro, Puzzle of the Year, Rain World, Road Trip, Samurai Shodown II, Serial Cleaner, The Crow’s Eye, The Darkside Detective, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, The Metronomicon: Slay the Dance Floor. Łącznie daje to aż 35 pozycji.Pamiętajcie, że w przypadku największych hitów (zapewne będą w formie kodów na Origin / EA App) oraz paczki pomniejszych 25 tytułów trzeba się spieszyć. Te pozycje będzie można odebrać wyłącznie do 13 lipca (przy czym mniejsze 25 gier dostępnych było jeszcze od połowy czerwca). Za to 4 zwyczajowo rozdawane przez cały miesiąc tytuły, obowiązują w ofercie do końca lipca. Poza głównym daniem, inne produkcje będą działać w ramach własnego launchera Amazon Games lub dla kilku wybranych poprzez platformę Legacy Games.