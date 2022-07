Teraz w prolog z pierwszego Wiedźmina zagrasz w VR

Wypróbuj fanowską modyfikację do gry.

Wirtualna rzeczywistość i Wiedźmin

„Każdy szczegół, każdy rekwizyt został odzyskany, starannie przeniesiony z oryginalnej gry i przemodelowany, po czym zyskał nowe tekstury. Następnie został umieszczony dokładnie tam, gdzie powinien, ze starannością i miłością.”

„Każdy filmik przerywnikowy został przerobiony od podstaw tak skrupulatnie, jak to możliwe. To gra VR więc możesz w niej obracać głowę w dowolnym kierunku, w dowolnym momencie. W związku z do prawie każdej sceny przerywnikowej dodałem trochę dodatkowej zawartości bazującej na lore. Obiecuję zatem, że nawet jeśli grałeś w oryginalną grę, to doświadczenie wciąż będzie dla Ciebie nowe i świeże.”

Jak dotychczas nie powstała gra, która pozwoliłaby wcielić się w Geralta z Rivii czy jakiegokolwiek innego Wiedźmina w wirtualnej rzeczywistości i kto wie, czy taka gra kiedykolwiek powstanie. Pewien modder stworzył jednak modyfikację, która pozwala przeżyć w VR prolog z pierwszego Wiedźmina studia CD Projekt RED.Autorem omawianego moda jest niejaki Patryk Loan, który podobno pracował nad swoim dziełem latami. Pierwotnie Witcher in Virtual Reality, bo tak brzmi nazwa modyfikacji, pozwalał jedynie przespacerować się w wirtualnej rzeczywistości po Kaer Morhen, ale teraz umożliwia on już zagranie w cały prolog z gry Wiedźmin 1.Pracując nad modem, Patryk Loan nie przeniósł do niego tak po prostu zawartości z oryginalnej gry jeden do jednego. Wiele elementów po prostu odświeżył. Inne dołożył – nie było ich w tytule z 2007 roku. Dotyczy to także przerywników filmowych., czytamy w opisie moda.Pewnie zastanawiasz się, jak Wiedźminie w wirtualnej rzeczywistości wygląda walka z przeciwnikami. Otóż, mod nie wykorzystuje modelu walki opracowanego przez CD Projekt RED. W VR po prostu machamy, próbując trafiać przeciwników. Możemy wyciągnąć miecz z pochwy na plecach Geralta, a nawet rzucić nim w przeciwników.