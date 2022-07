Skalowanie NVIDIA DLSS już w ponad 200 grach

To dosyć spory wynik.

DLSS od NVIDII wspierane przez kilkaset gier

A Plague Tale: Requiem

ARK: Survival Evolved

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Boundary

Darksiders 3

Dauntless

Dying: 1983

F1 22

Fear the Wolves

The Forge Arena

Fractured Lands

GRIT

Hell Pie

Islands of Nyne: Battle Royale

Justice Online

JX3 Online

Kinetik

LEAP

Loopmancer

Microsoft Flight Simulator 2020

Midnight Ghost Hunt

Playerunknown's Battlegrounds

Ratten Reich

Remnant: From the Ashes

Ratten Reich

SCP: Pandemic

Serious Sam 4

Stellrising

Stormdivers

Super People

Synced: Off-Planet

System Shock

The Anacrusis

The Day Before

The Division 2

The Lord of the Rings: Gollum

Turbo Sloths

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Voidtrain

Warhammer 40,000: Darktide

We Happy Few

NVIDIA poinformowała właśnie, że autorska technologia DLSS jest już dostępna w ponad 200 grach oraz aplikacjach, co jest znaczącą przewagą w stosunku do konkurencji. Przy okazji zapowiedziano szereg kolejnych tytułów, do których wkrótce trafi skalowanie od „zielonych”. Na co dokładnie mogą liczyć konsumenci?Sztuczna inteligencja to dosyć potężne narzędzie w gamingowej branży. Pozwoliło ono chociażby na stworzenie technologii, czyli techniki renderingu opartej właśnie na SI. Pozwala ona na zwiększenie wydajności graficznej poprzez wykorzystanie rdzeni obecnych w układach GPU GeForce RTX. Skutkiem jest rzecz jasna zwiększenie liczby klatek na sekundę w poszczególnych grach i ulepszenie warstwy wizualnej.Tych – jak chwali się NVIDIA – jest już. Rezultat ten udało się osiągnąć po niemalże czterech latach od momentu udostępnienia technologii. Co ciekawe, konkurencyjne rozwiązanie od firmy AMD (FSR – FidelityFX Super Resolution) może poszczycić się ponad setką wspieranych tytułów – warto przypomnieć, że „czerwoni” zaprezentowali swój odpowiednik DLSS zaledwie rok temu.NVIDIA przy okazji zapowiedziała szereg produkcji, do których DLSS zmierza wielkimi krokami. Oprócz zupełnie nowych gier pokroju Warhammer 40,000: Darktide, Steelrising czy A Plague Tale Requiem, możemy spodziewać się implementacji technologii w grach sprzed kilku dobrych lat. Według portalu PCGamingWiki, już wkrótce ażotrzymają wsparcie dla DLSS:Nie da się ukryć, że technologie od NVIDII oraz AMD rozwijają się w dosyć szybkim tempie i z pewnością stanowią dosyć ciekawe rozwiązanie dla osób posiadających konkretne karty graficzne. Zobaczymy jednak kto wygra ten wyścig.Źródło: NVIDIA