Rozwałka zombie w Killing Floor 2 i karcianka RPG Ancient Enemy za darmo w Epic Games

Epic Games Store jak co tydzień rozdaje kolejne gry zupełnie za darmo. Tym razem dwie pozycje z zupełnie różnych gatunków. Ale dopiero za dwie godziny. Jeśli czytanie ten tekst świeżo po jego publikacji, to oczywiście jeszcze do godziny 17:00 możecie zaopatrzyć się bezpłatnie w ramach promocyjnej oferty w trzy dotychczasowo rozdawane gry.



Killing Floor 2 - eksterminuj zombie-mutanty niczym w serii Left 4 Dead

Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "W Killing Floor 2 gracze udają się do kontynentalnej Europy opanowanej przez przerażające, zabójcze klony zwane Zedami, które stworzyli zbuntowani pracownicy Horzine Corporation. Gra zawiera tryb kooperacyjny dla sześciu graczy i szalony tryb wspólnego likwidowania Zedów dla 12 graczy."







Kooperacyjna strzelanka z masą zombie (w zasadzie mutantów, ale bliżej im do zombie z innych gier), w której dobrze odnajdą się fani Left 4 Dead i Left 4 Dead 2. Jeśli jednak od początku rozdawnictwa na Epic Games Store regularnie śledzicie niekończącą się promocję platformy z kolejnymi bezpłatnymi produkcjami, to bardzo możliwe, że macie już Killing Floor 2. Gra była już wcześniej rozdawana przez firmę.



Ancient Enemy, czyli połączenie strategicznej gry karcianej i RPG fantasy

Zgodnie z opisem w Epic Games Store - "Ancient Enemy to strategiczna gra karciana z gatunku RPG, w której musisz podejmować interesujące decyzje taktyczne, walcząc ze zniekształconymi wrogami i radząc sobie z trudnymi zagadkami. Staw czoła hordzie przeciwników pochodzących ze świata, w którym zło już dawno zwyciężyło. Znieś wszystkie trudności oraz odzyskaj moce, dzięki którym będziesz móc unicestwić zło i stanąć do ostatecznego pojedynku ze swoim potwornym arcywrogiem!"







"Wybierz się w podróż przez zrujnowane tereny oferujące dziesiątki klimatycznych poziomów, czerp siły z Ziemi i podejmij walkę o duszę świata. Sprawdź swoje umiejętności walcząc z szeregiem przeciwników w tej unikalnej grze turowej w stylu pasjansa!"



Odbierz aż trzy gry zupełnie bezpłatnie na Epic Games Store, kolejne dwie już za tydzień

Metoda odebrania darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store jest taka sama w zasadzie od początku już kilkuletniej akcji. Musicie wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Killing Floor 2 oraz Ancient Enemy) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do waszego konta bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie poszukać omawianych tytułów w dziale sklepu z launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Jeszcze przez 2 godziny możecie odebrać aż 3 gry na Epic Games Store, a od 17:00 kolejne 2 pozycje / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do kolejnego czwartku 14 czerwca o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni inne gry za darmo. A może tylko jedną grę? Tego dowiemy się także o 17:00, ale jeszcze dziś. Do tej pory aktywna jest promocja z trzema bezpłatnymi pozycjami, takimi jak Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends oraz Iratus: Lord of the Dead. Po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się akcja z Killing Floor 2 i Ancient Enemy, zaktualizujemy artykuł o zaprezentowane już wtedy przez Epica zapowiedzi kolejnych darmowych tytułów na przyszły tydzień.



Macie na to czas. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni inne gry za darmo. A może tylko jedną grę? Tego dowiemy się także o 17:00, ale jeszcze dziś. Do tej pory aktywna jest promocja z trzema bezpłatnymi pozycjami, takimi jak. Po godzinie 17:00, kiedy rozpocznie się akcja z Killing Floor 2 i Ancient Enemy, zaktualizujemy artykuł o zaprezentowane już wtedy przez Epica zapowiedzi kolejnych darmowych tytułów na przyszły tydzień.

