Take-Two dalej walczy z fanowskimi projektami. Usunięto mody do GTA 5 i Mafii

Jaki cel ma w tym ogromny wydawca?

Take-Two oskarża jednego z twórców modyfikacji

Take-Two zdecydowało się na oskarżenie jednego z popularniejszych twórców modyfikacji do Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 oraz trylogii Mafia. Wydawca zażądał usunięcia projektów, a jako powód podał rzecz jasna amerykańską ustawę DMCA. Fani rzecz jasna nie są z tego powodu zbyt zadowoleni.Jeśli śledzicie losy fanowskiej strony gier od m.in. Rockstar Games, to z pewnością jesteście świadomi podejścia ich wydawcy – konglomeratu Take-Two. Jest on znany z grożenia i pozywania twórców popularnych modyfikacji . Polityka firmy stała się nieco zaostrzona przed debiutem odświeżonych wersji GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas. Jak się okazuje, właśnie mamy do czynienia z kolejną falą kłopotów.Wszystko za sprawą jednego z użytkowników.od pewnego czasu zajmuje się produkcją modyfikacji, które pozwalają na zabawę w konkretne produkcje przy wykorzystaniu zestawów VR. Do tej pory udało mu się stworzyć tego usprawnienia do Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 oraz kilku gier z serii Mafia. Wszystko było super do momentu, aż do twórcy odezwało się Take-Two.Wszystko z powodu rzekomego łamania amerykańskiej ustawy o ochronie praw autorskich (DMCA – Digital Millennium Copyright Act). Oczywiście twórca nie zgadza się z zarzutami i twierdzi, że żadna ze stworzonych przez niego modyfikacji nie wykorzystywała oprogramowania będącego własnością firmy.