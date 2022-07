Premiera nowej gry od CD Projekt RED. Spodoba się fanom Gwinta

Produkcja przypadnie do gustu części użytkownikom.

GWINT: Mag Renegat jest już dostępny

Naszym celem w historii Rogue Mage jest zapewnienie graczom wystarczającego kontekstu na temat tego, kim jest Alzur, jaka jest jego motywacja i ogólne otoczenie świata, w którym żyje. Mamy nadzieję, że gracze dostaną wystarczającą ilość zawartości, aby uzupełnić podstawową formułę gry, ale nie oczekujemy, że ta historia będzie głównym powodem, dla którego gracze docenią to wydanie […] Chociaż wieloosobowy GWINT to fantastyczna gra dla tych, którzy szukają świetnych doznań PvP, doskonale rozumiemy, że wielu graczy Wiedźmina uwielbiało oryginalną mini-grę GWINT z zupełnie innych powodów. Dzięki dodatkowi staramy się dać tej publiczności powód do grania we współczesnego GWINTA w preferowanym przez nich formacie.

CD Projekt RED ogłosiło właśnie debiut pierwszego dodatku do GWINTA dla jednego gracza. Mag Renegat (bo tak się nazywa) to płatne rozszerzenie oferujące zupełnie nową kampanię fabularną opowiadającą o jednej z pobocznych postaci. Produkcja jest dostępna wyłącznie na PC oraz urządzenia mobilne z systemem Android bądź iOS.Nie da się ukryć, że polscy deweloperzy nie mają ostatnio zbyt dobrej passy. Od dłuższego czasu nie doczekaliśmy się żadnych istotnych wieści na temat większych projektów, co poskutkowało m.in. drastycznym spadkiem wartości akcji grupy kapitałowej CD Projekt. Teraz natomiast firma objęła dosyć dziwną politykę informacyjną, bo tytułowa gra została zapowiedziana zaledwie… jeden dzień przed swoją premierą. Konsumenci są dosyć zdziwieni.Jeśli kojarzycie przedsięwzięcie o kryptonimie Złoty Nekker, to miło nam poinformować, że właśnie odbył się jego debiut. Jest toa, który finalnie otrzymał nazwę. Opowiada on historię Alzura, rzekomego twórcę wiedźminów – jest on wspomniany w m.in. książkach Pani Jeziora oraz Sezon burz, a także w grach od CD Projekt RED.Czym charakteryzuje się gra? Przede wszystkim, lecz w nieco rozbudowanej formie. Mimo wszystko spodziewać się możemy wielu uproszczeń względem wieloosobowego odpowiednika – karty mają być przyznawane pojedynczo, a na planszy nie wystąpi aż taki chaos. Bardzo ciekawe wydaje się jednak podejście do samej rozgrywki., gdzie mapa jest generowane proceduralnie, a przegrana powoduje konieczność zabawy od początku – wszystko rzecz jasna okraszone otrzymywanymi bonusami oraz kartami. Tak, by gracz nie zraził się do kolejnych prób przechodzenia produkcji od nowa. Twórcy przewidują, że pierwszy dodatek ma zapewnić około 30 godzin zabawy.Jak twierdzi jeden z twórców gry:Produkcja zadebiutowała dzisiaj na PC ( Steam lub GOG ) oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android bądź iOS., natomiast. Za dodatkową opłatę dostajemy dostęp do oficjalnej ścieżki dźwiękowej oraz alternatywnych wyglądów Alzura do użycia w trakcie gry. Nie zabraknie także wielu premii w trybie wieloosobowym GWINTA.Wiele osób zdziwiła polityka marketingowa oraz informacyjna wydawcy.Dzień później tytuł już jest dostępny – debiut został okraszony wyłącznie niewielkim komunikatem na oficjalnym Twitterze. Wszystko wygląda tak, jakby CD Projekt albo wstydziło się jakości dodatku albo nie chciało już inwestować w GWINTA. Jaki więc byłby sens wydawania kolejnej gry w tym „uniwersum”?Źródło: CD Projekt RED