Riot Games podnosi ceny w League of Legends. Winna inflacja

Niestety.

Ceny mikrotransakcji w League of Legends wzrosną

"Światowa inflacja, wahania kursów walut, utrzymywanie uczciwych cen między regionami i wewnątrz nich, spójność naszych produktów i inne powiązane wzrosty kosztów - oto przyczyny podwyżki"

2.50 euro - 310 RP/TFT Coin, wkrótce : 4.99 euro - 575 RP/TFT Coin

: 4.99 euro - 575 RP/TFT Coin 5.00 euro - 650 RP/TFT Coin, wkrótce : 10.99 euro - 1380 RP/TFT Coin

: 10.99 euro - 1380 RP/TFT Coin 10.00 euro - 1380 RP/TFT Coin, wkrótce : 21.99 euro - 2800 RP/TFT Coin

: 21.99 euro - 2800 RP/TFT Coin 20.00 euro - 2800 RP/TFT Coin, wkrótce : 34.99 euro - 4500 RP/TFT Coin

: 34.99 euro - 4500 RP/TFT Coin 35.00 euro - 5000 RP/TFT Coin, wkrótce : 49.99 euro - 6500 RP/TFT Coin

: 49.99 euro - 6500 RP/TFT Coin 50.00 euro - 7200 RP/TFT Coin, wkrótce: 99.99 euro - 13500 RP/TFT Coin

Riot Games w ostatnim czasie robi absolutnie wszystko, aby doprowadzić do furii miłośników gry Leauge of Legends. Najpierw okazało się, że wszystkich czempionów w LOL-u można będzie odblokować za darmo , ale tylko pod jednym warunkiem. Teraz gruchnęła informacja, że firma podniesie ceny wszystkich mikrotransakcji w grze! Riot Games pośród powodów takiego stanu rzeczy podaje ten, o którym w Polsce mówi się głośno: szalejącą inflację.Dokładnie 19 sierpnia bieżącego roku Riot Games podniesie ceny zakupu walut wirtualnych w grach League of Legends oraz Teamfight Tactics. Oznacza to podwyżkę RP i TFT coins w większości regionów świata, w jakich działa gra. Podwyżka nie jest mała, bowiem wynosi nawet aż 20 procent.- czytamy w oficjalnym komunikacie Riot Games w tej sprawie.Co ciekawe, podwyżce towarzyszy również zmiana wysokości pakietów wirtualnych monet, mająca za zadanie najpewniej zamaskowanie wzrostu. Poniżej prezentujemy dotychczasowe i nowe opłaty w strefie euro:Średnie podwyżki w regionie EU to 9,8 procenta.Co ważne, Riot Games uruchomi kilka promocji przed podwyżką cen, z podwójnymi monetami przy każdym zakupie na czele - od 14 lipca do 31 lipca. Po tym okresie ceny powrócą do dotychczasowego poziomu, zanim wzrosną 19 sierpnia.Źródło: Riot Games