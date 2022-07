Paczki 955 gier z itch.io mają pomóc w walce z prawem aborcyjnym w USA

Wczoraj platforma itch.io, która skupia przede wszystkim mniejszych niezależnych twórców, wystartowała z paczkami Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights i Indie Bundle for Abortion Funds. Początkowo można pomyśleć, że to bundle jakich wiele. Nic bardziej mylnego. Pod kątem zawartości gier może i faktycznie nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale wspieranie uzyskanymi z niego dochodami dla pewnych organizacji, zrodziło liczne komentarze internautów.

Tak prezentują się gry z paczki Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights / Foto: własne - itch.io

Zniesienie odgórnego przyzwolenia na aborcję w USA, teraz każdy stan będzie sam o tym decydować

The Worthy of Better, Stronger Together bundle for reproductive rights is now live! Support this critical cause, and get 169 items for $10! https://t.co/WhJn0sEIW2 pic.twitter.com/6jJUzHaW4r — itch.io (@itchio) July 4, 2022

Dochód ze sprzedaży nowego bundla z itch.io ma wesprzeć walkę z restrykcjami aborcyjnymi w USA, zebrano już ogromną sumę

The Indie Bundle for Abortion funds brings together more than 600 creators united for this important cause. More than 700 items for $10! https://t.co/lJIH3xBB8K pic.twitter.com/zA3MhDBNqC — itch.io (@itchio) July 4, 2022

Oświadczenie z Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights

Dochód z bundla Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights (paczki gier dostępna) będzie przekazany po połowie dwóm amerykańskim organizacjom National Organization for Women i Center for Reproductive Rights. Jest też druga paczka gier Indie Bundle for Abortion Funds (dostępna) z aż 792 pozycjami również bez DRM i za 10 dolarów. Podobno kupując je osobno, byłyby warte aż 3000 dolarów (mniej więcej 13920 złotych). Bardzo pobieżnie zerknąłem na listę i także w tym przypadku nie wypapałem niczego bardziej znanego, ale nie przebrnąłem do końca 792 pozycji. Łącznie w obu paczkach mamy 955 tytułów. I tym miejscu zaczyna już być bardzo nietypowo jak na świat gier wideo, ale temat jest bardziej złożony i ciężko byłoby go przestawić w kilku słowach.24 czerwca Amerykański Sąd Najwyższy oznajmił, że precedens pozwalający w USA na prawo do dokonywania zabiegów aborcji, jest nieważny i od teraz w tej kwestii rozstrzygające są przepisy stanowe. I to właśnie na władzach stanowych, a nie federalnych, ciąży obecnie obowiązek uregulowania aborcji. W wielu regionach już wcześniej uchwalono prawa całkowicie zakazujące zabiegów aborcji lub bardzo mocno zaostrzające jej warunkowe wykonywanie, ale do czasu obowiązywania orzeczenia Roe vs. Wade z 1973 roku, nie mogły być respektowane. Część zakazów realnie weszła w życie niezwłocznie po decyzji z 24 czerwca. W innych stanach zapowiadane jest rychłe wprowadzanie takich przepisów.Zależnie od konkretnego przypadku, restrykcje mogą oznaczać się nie tylko do aborcji dokonywanych w danym stanie, ale też umożliwić ściganie kobiet dopuszczających się jej w innych stanach, gdzie taka procedura jest w danym przypadku legalna. Jednak chociażby dla New Jersey wpłynęły projekty ustaw, które ograniczałyby współpracę tamtejszych organów z innymi stanami w takich przypadkach i gwarantowały bezpieczeństwo dla kobiet dokonujących aborcji w New Jersey. Konserwatywne środowiska w USA zapowiadają też lub zależnie od danej lokalizacji nawet już wprowadziły prawa ograniczające dostęp do farmaceutyków aborcyjnych (używanych do przerywania ciąży przed 10 tygodniem bez konieczności przeprowadzania specjalistycznego zabiegu), których nie dotyczyła wspominana decyzja Sądu Najwyższego USA.Zmiany w prawie dotyczącym aborcji mocno podzieliły społeczeństwo w USA i doprowadziły do fali protestów. Sytuacja może być po części porównywana do tej z Polski, kiedy w październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją możliwości dokonywania aborcji w znacznie przeważającej części dotychczasowo legalnych przypadków.Wspominane organizacje National Organization for Women oraz Center for Reproductive Rights, które otrzymają wsparcie finansowe ze sprzedaży Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights, walczą o liberalne przepisy aborcyjne w USA. Za to druga akcja wspiera fundusz National Network for Abortion Fund's Collective Power Fund mający podobne założenia. Pierwszy pakiet zebrał już prawie 23 tysiące dolarów, a drugi niemalże 138 tysięcy dolarów. Daje to łącznie ponad 160 tysięcy dolarów, czyli mniej wiecej 744 tysiące złotych. Poniżej luźno przetłumaczone oświadczenie dostępne na stronie pierwszego bundla (Worthy of Better, Stronger Together for Reproductive Rights)."Oświadczenie24 czerwca 2022 roku był wstrząsającym dniem dla swobód obywatelskich. W USA odbiera się podstawowe prawa człowieka. To surowe przypomnienie, że nawet po 50 latach ochrony prawnej, równość można tak łatwo stracić. Nie mówiąc już o niebezpiecznym precedensie, jaki ta decyzja tworzy dla innych praw obywatelskich. Uważamy, że prawo osoby do bezpiecznej i legalnej aborcji jest więcej niż wystarczającym powodem, aby wstać i podjąć działania. Ta decyzja nie dotyczy tylko osób zdolnych do zajścia w ciążę. Jest to określenie, jakie prawa my, jako społeczeństwo, decydujemy się uznać za święte. Jest to pytanie o to, kto jest uznawany za godnego ochrony. Tkanina naszego społeczeństwa jest utkana przez każdego z jego członków, zerwanie pojedynczej nici niszczy nas wszystkich. Musimy wszyscy zająć stanowisko i domagać się, aby nasze prawa i autonomia cielesna zostały uznane na szczeblu federalnym.Dzięki wsparciu twórców i zwolenników w społeczności graczy, ten bundle został stworzony, aby pomóc w walce o podstawowe i humanitarne prawa. Wszystkie wpływy zostaną przekazane 50/50 na następujące organizacje charytatywne: National Organization for Women, Center for Reproductive Rights.Dla wszystkich, których to dotknęło, jesteście widoczni, jesteście silni i jesteśmy w tym razem. Każda istota ludzka zasługuje na podstawowe prawa. Godna lepszego, silniejszego razem.Ta inicjatywa jest organizowana przez Abbey 'Scruncho' Smith i wspierana przez wielu twórców."Źródło i foto: itch.io / własne