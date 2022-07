Rockstar podobno anulował remastery GTA IV i Red Dead Redemption

Niepokojące doniesienia.

Wiele poszlak wskazuje na to, że deweloperzy ze studia Rockstar Games nie pracują już nad odświeżonymi wersjami gier GTA IV oraz Red Dead Redemption. Nie wiadomo jednak wiele więcej – użytkownicy spekulują, iż powodem podjętej decyzji był słaby odbiór remasterów trylogii Grand Theft Auto. To jednak wyłącznie teoria.Nie da się ukryć, że gracze z niecierpliwością oczekują na powrót swoich ulubionych gier. Dla wielu osób takimi tytułami są zapewne te ze stajni Rockstar Games, lecz społeczność ma co do ich odświeżonych edycji nieco mieszane odczucia. Wszystko za sprawą remasterów GTA III, GTA Vice City oraz GTA San Andreas , które to na premierę były praktycznie niegrywalne i nawet na pewien czas zniknęły z cyfrowej dystrybucji. Co więc z kolejnymi tego typu projektami?Od dłuższego czasu spekuluje się już na temat rzekomych prac nad „przywróceniem do życia” pierwszej części Red Dead Redemption oraz GTA IV. Te uwielbiane przez graczy produkcje z pewnością zostałyby ciepło odebrane – oczywiście gdyby tym razem deweloperzy nie poszliby po najmniejszej linii oporu. Jak jednak informuje Tez (popularny leaker odnośnie do gier Rockstara), możemy o tym zapomnieć:Użytkownik dodaje również:Sprawa więc wydaje się prosta – T. Oczywiście tak się nie stało, więc wydawca anulował wszelkie plany. Warto mieć jednak na uwadze, że mówimy o nieoficjalnych doniesieniach – równie dobrze jutro możemy otrzymać zapowiedź remastera gry Red Dead Redemption.Plotki udostępniane przez Teza niejednokrotnie się jednak sprawdzały, więc wielce prawdopodobne jest, że w tym przypadku również się nie myli. Jedyne co mogą zrobić teraz użytkownicy, to uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i oczekiwać na kolejne doniesienia w sprawie.Źródło: Twitter