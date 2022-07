Minecraft upamiętnił śmierć zmarłego YouTubera

Drobny, lecz znaczący gest.

Mojang upamiętniło zmarłego Technoblade'a

Źródło: wł.

Próbowaliśmy znaleźć słowa, ale wszyscy tutaj w Minecrafcie mamy złamane serce z powodu utraty Technoblade’a. Znaczył tak wiele dla naszej społeczności i przyniósł tyle radości. Będzie nam go bardzo brakowało.

Twórcy gry Minecraft postanowili upamiętnić śmierć popularnego YouTubera, który odszedł ponad tydzień temu. Zrobili to w dosyć symboliczny sposób – uaktualniony został bowiem launcher gry. Można teraz odnaleźć w nim nawiązania do Technoblade’a. Nie zabrakło także oficjalnego oświadczenia firmy Mojang w tej sprawie.Społeczność gry Minecraft do tej pory przeżywa smutne chwile po śmierci jednego z najpopularniejszych twórców internetowych. Technoblade (w wieku 23 lat) po niemalże roku przegrał walkę z rzadkim rodzajem nowotworu, mięsakiem. Materiał nagrany przez jego ojca – zawierający wiadomość skierowaną do widzów i napisaną przez YouTubera – wywołał ogromne emocje i jak się okazuje, nie został pominięty przez deweloperów z firmy Mojang.Znakiem rozpoznawczym Alexa (bo tak brzmi jego prawdziwe imię) była. Twórcy Minecrafta zdecydowali się na aktualizację launchera gry poprzez. Teraz można tam dostrzec wspomnianą wyżej świnię z koroną, co jest rzecz jasna nawiązaniem do Technoblade’a. Mówimy więc o symbolicznym upamiętnieniu YouTubera, lecz społeczność użytkowników nie kryje swojej wdzięczności i dumy z podjętej decyzji.Poza tym na oficjalnym profilu Minecrafta pojawił się specjalny post pożegnalny, który brzmi następująco:To jednak nie wszystko., gdzie domagają się dodania złotej korony bezpośrednio w Minecrafcie. Jeśli ktoś użyłby znacznika nazwanego „Technoblade” i użyłby go na świni, to miałaby ona właśnie zyskiwać charakterystyczny dla twórcy element. Deweloperzy poinformowali już, że „nad czymś pracują”. Zobaczymy więc, co przygotują.Ze swojej strony mogę dodać, że przez kilka ostatnich dni odwiedzałem szereg serwerów Minecrafta ipoprzez dodanie do nich korony. Widok ten potrafi chwycić za serce i dobitnie pokazuje zgranie społeczności w tak trudnych chwilach, jak śmierć internetowego idola.Źródło: Mojang, wł.