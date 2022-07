Ubisoft już niedługo zamknie serwery kilkunastu gier

Pożegnamy szereg kultowych tytułów.

Ubisoft zapowiedział koniec wsparcia dla szeregu gier

Anno 2070 (PC);

Assassin’s Creed II (PC, PlayStation 3);

Assassin’s Creed III (wydanie 2012; PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U);

Assassin’s Creed: Brotherhood (PC, PlayStation 3, Xbox 360);

Assassin’s Creed: Liberation HD (PC);

Assassin’s Creed: Revelations (PlayStation 3, Xbox 360);

Driver: San Francisco (PC, PlayStation 3, Xbox 360);

Far Cry 3 (wydanie 2012; PC, PlayStation 3, Xbox 360);

Ghost Recon: Future Soldier (PlayStation 3, Xbox 360);

Prince of Persia: Zapomniane Piaski (PC);

Rayman Legends (PlayStation 3, Xbox 360, Wii U);

Slient Hunter 5 (PC);

Space Junkies (PC – HTC VIVE, Oculus);

Splinter Cell: Blacklist (PC, PlayStation 3, Xbox 360);

Zombi (Wii U)

Już za niespełna dwa miesiące pożegnamy szereg gier od Ubisoftu, a konkretniej – funkcje online przez nie oferowane. Popularny wydawca opublikował właśnie listę tytułów, których wsparcie niedługo się zakończy – nie brakuje na niej prawdziwych hitów i produkcji uznawanych za „kultowe”. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?Utrzymanie serwerów kosztuje, tu raczej nie ma wielkiego zaskoczenia. Sporo produkcji ma oddaną społeczność fanów, ale często grono to nie jest na tyle pokaźne, by deweloperom opłacało się wspierać konkretny tytuł. Dlatego też w przypadku znaczącej części gier online dochodzi do momentu, kiedy to zostaje ogłoszone wyłączenie serwerów. Taki krok podjął właśnie Ubisoft.Jeśli macie dobrą pamięć, to możecie kojarzyć plany dezaktywacji funkcji online w kilkudziesięciu grach Ubisoftu . Teraz rozpiska ta wzbogaciła się o kolejnych 15 pozycji – jako przyczynę podaje się „koncentrację na dostarczaniu wspaniałych wrażeń graczom, którzy grają w nowsze lub bardziej popularne tytuły”. Dokładnie 1 września zniknie możliwość skorzystania z trybu wieloosobowego w Anno 2070 czy Far Cry 3.Warto jednak mieć na uwadze, że w grę nie wchodzą remastery wybranych tytułów. Jeśli więc zobaczycie na liście, to musicie pamiętać, iż odświeżone wersje wciąż będą oferować funkcje online. Okej, ale co oznacza tak naprawdę ich brak? Cóż, oprócz niemożności grania w trybie wieloosobowym, łączenia kont Ubisoft, należy także pamiętać ow przypadku szeregu tytułów (np. Assassin’s Creed Brotherhood czy Driver: San Francisco).Poniżej znajdziecie spis wszystkich gier, które już 1 września utracą tryb online:Jeśli gracie jeszcze w którykolwiek z powyższych tytułów, toczy osiągnięcia dostępne wyłącznie za pośrednictwem multiplayer. Za kilkadziesiąt dni zdobywanie ich stanie się niemożliwe.Źródło: Ubisoft