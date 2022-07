Ktoś uruchomił Dooma w kiosku w McDonald’s

Kreatywność graczy nie zna granic.

McDonald's kolejnym miejscem, gdzie można zagrać w Dooma

yo who tf installed doom on the mcdonalds kiosk pic.twitter.com/HzxlnjmlRm — jt (@yosupjt) June 30, 2022

Jeden z użytkowników uruchomił klasyczną grę Doom w restauracji McDonald’s, a konkretniej – w tamtejszym kiosku służącym do samodzielnego składania zamówień. Produkcja uruchomiła się prawidłowo, lecz jej przejście zostało utrudnione przez pionowe umieszczenie sporego ekranu. Jak dokładnie prezentuje się ten nietypowy pomysł?Odpalanie kultowego Dooma na „czymkolwiek” stało się w ostatnich latach popularnym trendem. Kreatywność internautów nie zna granic i tak naprawdę nie ma miesiąca, by nie znaleźli oni nowego sposobu na zagranie w produkcję sprzed kilku dekad. Ostatnio głośno zrobiło się o włączeniu FPS-a na… klocku LEGO . Teraz, dla odmiany, przychodzimy do Was z czymś mniej zjawiskowym, ale równie wartym uwagi.Na profilu jednego z użytkowników Twittera pojawił się wpis ze zdjęciem prezentującym…. Problem jest jednak taki, że nie do końca wiadomo, kto stoi za całym przedsięwzięciem. Trudno stwierdzić czy zrobiła to osoba publikująca grafikę – fakt udostępnienia oryginalnego wpisu przez kilkaset tysięcy ludzi niestety nie pomaga. Ciekawostką jest także to, że publikacją zainteresował się człowiek prowadzący oficjalne konto serii Doom.