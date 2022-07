Amazon zaszalał. Kolejne 4 gry dla abonentów Prime Gaming za darmo w lipcu

Tak prezentuje się podstawowa regularna oferta Amazon Prime Gaming na lipiec, ale macie jeszcze 31 innych gier / Foto: własne - Amazon Prime Gaming

Pełna lista 35 gier za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming w lipcu 2022 roku

Dla przypomnienia dodam, że mniejsze 25 gier głównie z launchera Amazona, można odebrać do 13 lipca, a największe 6 tytułów będzie dostępnych tylko w dniach 12 i 13 lipca. Za to opisywane dziś 4 pozycje aż do końca lipca, więc z nimi nie trzeba się przesadnie mocno spieszyć. Tak, to nie błąd, łącznie wychodzi 35 większych lub mniejszych produkcji, z których część dostępna będzie w ramach kodów na Origin (lub nowszy launcher EA app, jeśli już z niego korzystacie).Jak w takim razie wygląda pełna lista gier na lipiec w ramach Amazon Prime Gaming? 25 mniejszych gier na Dzień Prime głównie z launchera Amazona - 10 Second Ninja X,8Doors: Arum’s Afterlife Adventure, Addling Adventures, Bang Bang Racing, Clouds & Sheep 2, Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams, Gone Viral, Hue, Manual Samuel, Metal Slug 2, Metal Unit, Pumped BMX Pro, Puzzle of the Year, Rain World, Road Trip, Samurai Shodown II, Serial Cleaner, The Crow’s Eye, The Darkside Detective, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, The Metronomicon: Slay the Dance Floor; 4 właśnie zaprezentowane dodatkowe gry w normalnym miesięcznym cyklu - Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic, Fell Seal: Arbiter’s Mark; a do tego już wkrótce 6 większych tytułów - GRID Legends, Mass Effect: Legendary Edition, Need for Speed: Heat, Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy, Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast, Star Wars: Republic Commando