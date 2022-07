Aplikacja Xbox na telewizory Samsung dostępna w Polsce

Granie na TV bez konsoli teraz możliwe

Na początku czerwca tego roku Xbox ogłosił wprowadzenie swojej aplikacji na telewizory Samsung Smart TV (wyprodukowane w 2022 r.) na 27 rynkach. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zagrać w setki tytułów poprzez cloud gaming dostępny w ramach abonamentu Game Pass. Wśród nich znajdą się popularne produkcje, jak Halo Infinite, Forza Horizon 5, czy Microsoft Flight Simulator bez konieczności posiadania konsoli. Usługa od 30 czerwca br. dostępna jest dla użytkowników w Polsce.Jak podkreśla Microsoft, aplikacja Xbox na Smart TV otwiera nowe możliwości gry. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z gamingiem będzie to najprostsza droga do rozpoczęcia zabawy – bez konieczności zakupu komputera lub konsoli. To również sposób na dołączenie do społeczności 25 mln członków Game Passa na całym świecie.Co jest niezbędne, aby grać dzięki aplikacji? Konieczna jest subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz kontroler. Polska znajduje się wśród 27 państw, w których dostępna jest Xbox App na Samsung Smart TV.Jak dołączyć do Xbox Game Pass? Przejdź na stronię Microsoftu i kup subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate w promocji za 4 zł na 1 miesiąc.