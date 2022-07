Quake 4 za darmo. Warto, ale musisz wykonać te czynności

Wielu nawet nie wie o istnieniu tej gry.

Quake 4 za darmo

Jak odebrać Quake 4 na PC za darmo?

Quake jest serią kultowych FPS-ów studia id Software. Z pewnych względów jedynie trzy pierwsze części shooterów zaistniały w świadomości graczy. Założę się, że wielu z Was nie wiedziało nawet, że kiedykolwiek wydano Quake 4, prawda? Możecie nadrobić zaległości, bo najnowsza odsłona Quake'a została udostępniona za darmo przez Microsoft, ale... należy się odrobinkę nagimnastykować, aby ją odebrać.Quake 4 to strzelanka pierwszoosobowa od Raven Software i id Software, wydana przez Activision w 2005 roku. Korzysta z silnika graficznego znanego z Dooma 3. Quake 4 kontynuuje historię z Quake'a II, przenosząc graczy na planetę Stroggos, zamieszkałą przez kosmitów-cyborgów.Przede wszystkim musisz uruchomić sklep z aplikacjami Microsoftu. W Microsoft Store wyszukaj aplikację Xbox Insider Hub i dołącz w niej do programu testów, klikając przycisk "Zaakceptuj" po jej zainstalowaniu i włączeniu. To odpowiednik Windows Insidera, ale dla użytkowników tego narzędzia.