Epic Games zaskakuje. Aż trzy gry za darmo, firma dołożyła jeszcze jedną pozycję

Twórcy Fortnitea i Unreala zwykle rozdają na swojej platformie co tydzień jedną lub dwie gry. I tak też miało być tym razem. Już tydzień temu zapowiadali dwie pozycje (Geneforge 1 - Mutagen i Iratus: Lord of the Dead), ale niespodziewanie kilka dni temu można było zobaczyć także dodatkowo plany na rozdawanie Hood: Outlaws & Legends. Dzięki temu możecie przez najbliższy tydzień bezpłatnie zaopatrzyć się w aż trzy produkcje na Epic Games Store.



Staroszkolny izometryczny RPG pod postacią Geneforge 1 - Mutagen

Lubicie Baldur’s Gate, IceWind Dale lub inne klasyczne izometryczne RPG w światach fantasy? Jeśli tak, to Geneforge 1 - Mutagen może być ciekawą pozycją właśnie dla was. Mechanika i wizualne aspekty są dość podobne, choć oczywiście przestawione uniwersum ma własne unikalne cechy zdecydowanie inne niż świat Forgotten Realms.







Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Unikalna, otwarta gra RPG osadzona w niepowtarzalnym świecie. Posłuż się orężem lub sprytem i odmień świat, sięgając po własną armię zmutowanych potworów. Ogrom umiejętności, skarbów, frakcji i tworów. Niezrównana swoboda, regrywalność i pełna rozmachu opowieść."



Wieloosobowa średniowieczna akcja w Hood: Outlaws & Legends

Wieloosobowa gra akcji osadzona w dawnych wiekach. "Przechytrz rywali z innych band i przeprowadź doskonały napad w dynamicznej rozgrywce wieloosobowej PvPvE w okrutnym średniowiecznym świecie. Przeciwstawiający się bezlitosnemu i ciemiężącemu poddanych państwu buntownicy i włóczędzy ze wszystkich zakątków walczą, aby stać się legendą. Aby zdobyć poparcie wśród uciskanej ludności, rywalizujące ze sobą bandy przeprowadzają śmiałe napady i uderzają bogatych tam, gdzie boli najbardziej. Czy ktoś jest ludowym bohaterem czy żądnym złota wyrzutkiem, z łupami mogą odejść tylko najlepsi."







"Zbierz drużynę banitów i spróbujcie wykraść skarb bezlitosnym władcom w mrocznym i okrutnym średniowiecznym świecie. Dwie drużyny graczy muszą przeprowadzić doskonały napad w miejscach patrolowanych przez zabójczo groźnych strażników SI. Wykorzystaj unikalne umiejętności i tajemnicze zdolności każdej postaci. Działaj potajemnie i wykradaj skarby niezauważony albo tocz otwarte i brutalne walki."



Taktyczna turowa gra RPG z elementami rougelike, czyli Iratus: Lord of the Dead

Kolejny przedstawiciel gatunku RPG, ale zupełnie innego typu. Gratka dla entuzjastów Darkest Dungeon i innych wymagających tytułów z mroczną oprawą i mechanikami rodem z gier roguelike. Iratus: Lord of the Dead to dość nowa pozycja z 2020 roku. Jeśli spodoba się wam podstawowa wersja, to do 14 lipca możecie zaopatrzyć się w dwa dodatki w bardzo niskiej cenie 19,49 złotych zamiast typowej 77,99 złotych.





Jak głosi opis z Epic Games Store - "Iratus: Lord of the Dead to turowa, taktyczna gra RPG z elementami gatunku roguelike osadzona w mrocznej, fantastycznej krainie. Poprowadź armię nieumarłych, aby pomóc gniewnemu nekromancie dotrzeć do świata na powierzchni i rozsiać śmierć w wymiarze śmiertelników!"



Odbierz aż trzy gry zupełnie bezpłatnie na Epic Games Store, kolejne dwie już za tydzień

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest taka sama w zasadzie od początku. Musicie wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends i Iratus: Lord of the Dead) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie bezpłatnie. Alternatywnie możecie poszukać omawianych produkcji w dziale sklepu z launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Aż trzy gry do odebrania przez najbliższy tydzień w Epic Games Store, a wkrótce dwie kolejne / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do kolejnego czwartku 7 czerwca o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store udostępni dwie inne gry za darmo. Ancient Enemy - strategiczną karciankę RPG w postapokaliptycznym świecie oraz Killing Floor 2 - rozdawany już kiedyś dynamiczny FPS z mutantami, dość podobny do serii Left 4 Dead.





Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Szkoda przegapić tak dobrą okazję.