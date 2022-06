This War of Mine do pobrania za darmo dla uczniów jako lektura uzupełniająca w formie gry wideo

Pierwsza gra za darmo już dostępna

"This War of Mine, to dzieło rodzimego 11 bit studios, które konfrontuje gracza z realiami wojen domowych, a następnie - wzorem szeregu arcydzieł dwudziestowiecznej, antywojennej prozy - proponuje pogłębienie humanistycznej refleksji o perspektywę ofiar: bezbronnych cywilów, w tym dzieci."

This War of Mine za darmo, dla kogo?

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Gry w edukacji" zachęcają twórców gier do zgłaszania swoich produkcji, które mają charakter edukacyjny i mogą być udostępnione za darmo. Jak podkreślają urzędnicy, włączanie gier do systemu edukacji pozwala na przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla ucznia, rozwijanie umiejętności miękkich i poszerzanie granic wyobraźni.MEIN poinformował dziś na Twitterze, że pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających.- czytamy na oficjalnej stronie akcji.This War of Mine to gra wideo opowiadająca o losach cywilów usiłujących przetrwać w mieście ogarniętym przez konflikt zbrojny. Cechuje ją realizm w oddaniu ponurej rzeczywistości towarzyszącej wojnom i bezkompromisowe ukazanie wyniszczającej moralnie i fizycznie walki o życie. Gra powstała w oparciu o analizę szeregu konfliktów zbrojnych z ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydarzenia takie jak Powstanie Warszawskie, Szturm Groznego, czy wojna w Syrii były analizowane szczególnie pod kątem losów ludności cywilnej. W procesie tworzenia gry uwzględniono także badania ukazujące wpływ traumatycznych przeżyć na psychikę dorosłych i dzieci. Z kolei relacje naocznych świadków oblężenia Sarajewa posłużyły twórcom za główną inspirację.Jak informuje ministerstwo, gra „This War of Mine” jest dostępna tylko dla uczniów i nauczycieli w Polsce chcących skorzystać z gry na lekcjach języka polskiego, etyki lub wiedzy o społeczeństwie. Jakiekolwiek dalsze udostępnianie, odsprzedawanie, używanie w celach komercyjnych, umieszczanie na serwisach do udostępniania plików jest surowo zabronione.Gdzie pobrać This War of Mine? Wystarczy przejść na stronę "Gry w edukacji" i kliknąć niebiski przycisk POBIERZ GRĘ.Co ciekawe, plik instalacyjny gry został początkowo umieszony w darmowym serwisie WeTransfer, ale po jakimś czasie pobieranie zaczęło kierować na stronę rządową.Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki