Sztuczna inteligencja nauczyła się, jak grać w Minecraft

To większe osiągniecie, niż mogłoby się wydawać.

Minecraft kontra sztuczna inteligencja

We trained a neural network to competently play Minecraft by pre-training on a large unlabeled video dataset of human Minecraft play and a small amount of labeled contractor data. https://t.co/a2pyBqvLvg pic.twitter.com/XbqtwQSTwU — OpenAI (@OpenAI) June 23, 2022

Proces skomplikowany i kosztowny

Technologia wykorzystywania do tworzenia systemów sztucznej inteligencji coraz mocniej idzie do przodu. Doskonale pokazują to kolejne osiągnięcia firmy Open AI. Jej algorytmy świetnie radzą sobie między innymi w generowaniu obrazów muzyki czy... oszukiwaniu . Swego czasu badacze z OpenAI opracowali też SI, która wTeraz Open AI pochwaliła się swoim najnowszym dziełem. To dzieło to sztuczna inteligencja, która potrafi grać w Minecrafta. Biorąc pod uwagę złożoność Minecrafta można stwierdzić, że jest ona nie lada osiągnięciem.Sztuczna inteligencja Open AI nie dość, że potrafi w Minecrafcie wytwarzać przedmioty i pozyskiwać surowce, to jest zdolna do wykonywania takich samych złożonych zadań, jakie wykonuje gracz-człowiek. Na materiałach zaprezentowanych przez firmę ta pływa, poluje, a nawet przygotowuje pożywienie i dociera do trudnodostępnych miejsc w świecie gry, skacząc i zostawiając pod sobą kolejne bloki.Choć Minecraft jest na tyle intuicyjny, że jego zasady rozgrywki może opanować pięcioletnie dziecko, stanowi on wyzwanie dla systemów sztucznej inteligencji ze względu na swój otwarty świat i otwartą strukturę. Dlatego wytrenowanie sztucznej inteligencji, która potrafi w niego grać, wymagało więcej wysiłku niż wytrenowanie sztucznej inteligencji grającej w szachy, Go czy Dotę 2.Z reguły systemy sztucznej inteligencji trenuje się z myślą o graniu w cokolwiek, wykorzystując metodę nauczania przez wzmacnianie (ang. Reinforcement Learning). Chociaż w sieci można znaleźć nieskończoną liczbę filmów zawierających rozgrywkę z Minecrafta, nie zawierają one informacji, które pozwoliłyby sztucznej inteligencji stać się dobrym graczem w tym tytule. Jak wyjaśnia Open AI, takie filmy doskonale sprawdzają się w demonstrowaniu „co” robić, ale nie informują, jakie naciśnięcia klawiszy klawiatury i przycisków myszy stoją za konkretnymi działaniami. Takie informacje są niezbędne, aby sztuczna inteligencja rozumiała „jak” grać.Inżynierowie z Open AI rozwiązali powyższy problem, tworząc częściowo nadzorowaną metodę nauczania przez naśladowanie, której nadali nazwę Video PreTraining, w skrócie VPT. Zebrali oni nowy, mniejszy zbiór danych, przygotowany dla nich na zlecenie. Zawierał on nie tylko materiały wideo z rozgrywki z Minecrafta, ale również spis przykładowych kombinacji naciśnięć klawiszy i innych zarejestrowanych działań.