VirtuaVerse za darmo na GOG. Spieszcie się, to już końcówka GOG Summer Sale 2022

Niecały tydzień temu mogliście przeczytać o możliwości bezpłatnego odebrania klasycznego przygodowego akcyjniaka Flashback na GOG. Według przecieków czy może bardziej luźnych sugestii samej platformy GOG, których źródłem jest własny komentarz ich oficjalnego facebookowego profilu, miała to być ostatnia darmowa gra podczas wyprzedaży GOG Summer Sale 2022. Jednak koniec akcji promocyjnej Summer Sale przypadał na początek kolejnego tygodnia, więc spokojnie zmieścił by się jeszcze kolejny tytuł. I tak jak przewidywałem, GOG zaserwował nam na dokładkę kolejną jedną produkcję za darmo. I to już definitywnie ostatnią podczas Summer Sale 2022. Niecały tydzień temu mogliście przeczytać o możliwości bezpłatnego odebrania klasycznego przygodowego akcyjniaka. Według przecieków czy może bardziej luźnych sugestii samej platformy GOG, których źródłem jest własny komentarz ich oficjalnego facebookowego profilu, miała to być ostatnia darmowa gra podczas wyprzedaży GOG Summer Sale 2022. Jednak koniec akcji promocyjnej Summer Sale przypadał na początek kolejnego tygodnia, więc spokojnie zmieścił by się jeszcze kolejny tytuł. I tak jak przewidywałem, GOG zaserwował nam na dokładkę kolejną jedną produkcję za darmo. I to już definitywnie ostatnią podczas Summer Sale 2022.



VirtuaVerse, czyli klimatyczna retro przygodówka poin’n’click w cyberpunkowym świecie

Tym razem chodzi o utrzymany mocno w pixelartowej stylistyce retro, ale wydany w ostatnich latach VirtuaVerse. To przygodówka point’n’click. Można powiedzieć, że GOG rozdaje całkiem sporo produkcji jakoś zahaczających o cyberpunkowy klimat. Nie zdziwiłbym się, gdyby taki dobór był podyktowany chęcią jeszcze większej promocji Cyberpunka 2077 (GOG jest także częścią polskiej grupy CD Projekt, podobnie jak CD Projekt RED). W końcu użytkownicy zachęceni kolejną darmową grą w podobnym klimacie, chętniej mogliby kupić Cyberpunka lub nadchodzące w przyszłości bliżej nieokreślone rozszerzenie fabularne.





Jak czytamy na karcie produktu - "W niezbyt odległej przyszłości jedna ze sztucznych inteligencji zwyciężyła nad wszystkimi innymi sztucznymi inteligencjami i ich rządami. Społeczeństwo przeniosło się do trwale zintegrowanej rzeczywistości połączonej z jedną siecią neuronową, która nieustannie optymalizuje doświadczenia ludzi poprzez przetwarzanie danych osobowych. Nathan, outsider wciąż odmawiający podporządkowania się nowemu systemowi, zarabia na życie jako przemytnik zmodyfikowanego sprzętu i zcrackowanego oprogramowania. (…) Podróżując po całym świecie, będzie musiał zmierzyć się z cmentarzyskami harwareu, cyfrową archeologią, plemionami kryptooszamanów i rozpustą w wirtualnej rzeczywistości." Jak czytamy na karcie produktu - "W niezbyt odległej przyszłości jedna ze sztucznych inteligencji zwyciężyła nad wszystkimi innymi sztucznymi inteligencjami i ich rządami. Społeczeństwo przeniosło się do trwale zintegrowanej rzeczywistości połączonej z jedną siecią neuronową, która nieustannie optymalizuje doświadczenia ludzi poprzez przetwarzanie danych osobowych. Nathan, outsider wciąż odmawiający podporządkowania się nowemu systemowi, zarabia na życie jako przemytnik zmodyfikowanego sprzętu i zcrackowanego oprogramowania. (…) Podróżując po całym świecie, będzie musiał zmierzyć się z cmentarzyskami harwareu, cyfrową archeologią, plemionami kryptooszamanów i rozpustą w wirtualnej rzeczywistości."



Odbierz bezpłatnie cyberpunkowy VirtuaVerse i skorzystaj z wyprzedaży GOG Summer Sale 2022

Grę możecie odebrać po wejściu na główną stronę platformy GOG. Następnie musicie zalogować się na swoje konto i zjechać widokiem nieco niżej, aż zobaczycie charakterystyczny banner z licznikiem czasu i tekstem "Giveaway: Odbierz VirtuaVerse i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Po kliknięciu w przycisk opisany jako "Tak, odbierz grę", pozycja będzie na stałe przypisana do waszego profilu. Co ważne, wzięcie udziału w akcji rozdawania, wiąże się z automatycznym zapisaniem do GOGowego newslettera (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście).



Grę możecie odebrać po wejściu na główną stronę platformy GOG. Następnie musicie zalogować się na swoje konto i zjechać widokiem nieco niżej, aż zobaczycie charakterystyczny banner z licznikiem czasu i tekstem "Giveaway: Odbierz VirtuaVerse i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Po kliknięciu w przycisk opisany jako "Tak, odbierz grę", pozycja będzie na stałe przypisana do waszego profilu. Co ważne, wzięcie udziału w akcji rozdawania, wiąże się z automatycznym zapisaniem do GOGowego newslettera (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście).

Szukajcie tej grafiki na głównej stronie GOG, po aktywacji przycisku gra będzie przypisana do waszego konta / Foto: GOG - własne



Na odebranie VirtuaVerse macie czas do poniedziałku 27 czerwca o godzinie 15:00, więc trzeba się spieszyć. Została niecała doba. Wtedy też ma zakończyć się cała promocyjna akcja z wyprzedażą GOG Summer Sale 2022, podczas której możecie kupić na tej polskiej platformie wiele gier i dodatków do nich w promocyjnych, nie raz bardzo mocno obniżonych cenach.





Zobacz również: Tell Me Why za darmo na Steam i Microsoft Store z okazji Pride Month



Źródło i foto: GOG / własne Źródło i foto: GOG / własne

Cyberpunkowe neonowe klimaty.