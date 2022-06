Minecraft otrzyma kontrowersyjny update. Gracze mogą stracić dostęp do trybu multiplayer

Społeczność wkurzyła się na Microsoft.



Minecraft już za kilka dni otrzyma kolejną aktualizację – jej zapowiedź wzbudziła jednak mieszane odczucia wśród konsumentów. Okazuje się bowiem, że Microsoft chce poniekąd kontrolować prywatne serwery poprzez możliwość nałożenia globalnej blokady na poszczególne konta. Zgłoszony i zbanowany użytkownik mógłby utracić wtedy permanentnie dostęp do trybu multiplayer.



Gracze są wkurzeni na nowy update Minecrafta

Nie tak dawno byliśmy świadkami debiutu



Wszystko z krótkiego zapisu odnalezionego na



Wraz z obsługą czatu raportującego, zgłoszeni gracze mogą teraz zostać wykluczeni z gry online i serwerów Realms po sprawdzeniu przez moderatora. Przy uruchamianiu gry pojawi się ekran z powiadomieniem, jeśli zostaniesz wykluczony z gry online.



Oznacza to mniej więcej to, że zgłoszony na prywatnym serwerze gracz otrzyma globalną blokadę. Tym samym zostanie mu zabrana czasowa możliwość zabawy w trybie multiplayer – do tej pory decyzja o nałożeniu bana była podejmowana wyłącznie przez administratorów konkretnego serwera. Użytkownicy nie są więc zadowoleni z aktualizacji, bo tak naprawdę daje ona znacznie większą moc i kontrolę Microsoftowi.



Serwery prywatne stracą więc kluczową cechę tej „prywatności”. Nie należy się rzecz jasna spodziewać, że administratorzy nagle stracą możliwość blokady swoich graczy – oprócz tego będzie to mogła zrobić także moderacja Mojangu. Pracownicy co prawda mogą robić wszystko co w ich mocy, by nie blokować niewinnych graczy, ale mówimy tu o naprawdę wymagającym zadaniu.



Zespół odpowiedzialny za moderację będzie otrzymywał zapewne mnóstwo zgłoszeń, z których wiele to zrzuty ekranu zawierające np. urywek czatu z nieodpowiednią wiadomością wysłaną przez jakiegoś gracza. Poznanie kontekstu i podjęcie w pełni obiektywnej decyzji dla każdego przypadku to więc arcytrudne zadanie. System raportowania w Minecraft nie został przez to zbyt dobrze odebrany przez społeczność – trudno jednak na razie oceniać sytuację. Kto wie, może decyzja Microsoftu okaże się niezwykle słuszna? Pokaże to tylko czas.



