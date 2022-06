Polski hit o naprawie samochodów i cyfrowa planszówka Gry o Tron za darmo w Epic Games

Teoretycznie już za nami specjalny cykl z tajemniczymi hitami w Epic Games Store, ale to nie znaczy, że firma rozdaje teraz nic nieznaczące produkcje. Tym razem możemy liczyć na dwie gry za darmo, w tym jedną z polskim rodowodem, a drugą idealną dla fanów serialu na podstawie cyklu powieści fantasy Pieśni Lodu i Ognia.



Car Mechanic Simulator 2018 od Polaków z PlayWay i Red Dot Games

Można dyskutować o tym, czy polski Car Mechanic Simulator 2018 należałoby nazywać hitem. Jednak wyniki nie kłamią. Mimo, że to produkcja zdecydowanie mniej medialna i nie tak rozbudowana jak chociażby Wiedźmin czy Dying Light, to symulatory mechanika samochodowego od PlayWay zdobyły bardzo dużą popularność. Zaawansowani gracze nie raz nie rozumieją fenomenu np. takiego Symulatora Farmy, jednak gry z podobnej kategorii trafiają do bardzo dużego grona odbiorców.





Jak można przeczytać na karcie produktu - "W Car Mechanic Simulator 2018 gracze naprawiają, lakierują, tuningują i prowadza samochody. Znajdź klasyczne, niepowtarzalne auta w nowym module Barn Find i module Junkyard. Możesz nawet dodać zaprojektowany przez siebie samochód w edytorze samochodów (Car Editor). Zbuduj i rozwiń imperium serwisowe w tej niesamowicie szczegółowej i realistycznej symulacji, w której odwzorowano każdy detal samochodów. Wszystko to w nowej, fotorealistycznej oprawie graficznej. Gra zawiera więcej samochodów (ponad 40), narzędzi (przeszło 10), opcji i części (ponad 1000), niż kiedykolwiek wcześniej. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty!" Jak można przeczytać na karcie produktu - "W Car Mechanic Simulator 2018 gracze naprawiają, lakierują, tuningują i prowadza samochody. Znajdź klasyczne, niepowtarzalne auta w nowym module Barn Find i module Junkyard. Możesz nawet dodać zaprojektowany przez siebie samochód w edytorze samochodów (Car Editor). Zbuduj i rozwiń imperium serwisowe w tej niesamowicie szczegółowej i realistycznej symulacji, w której odwzorowano każdy detal samochodów. Wszystko to w nowej, fotorealistycznej oprawie graficznej. Gra zawiera więcej samochodów (ponad 40), narzędzi (przeszło 10), opcji i części (ponad 1000), niż kiedykolwiek wcześniej. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty!"



Cyfrowa planszówka A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition na podstawie Gry o Tron

Książkowy cykl Pieśń Lodu i Ognia autorstwa Georga R.R. Martina, a później powstały na jego podwalinach serial Gra o Tron. Jeśli jesteście fanami wspominanych książek bądź ich adaptacji z HBO, to powinna was zainteresować gra planszowa rozgrywająca się w tym samym świecie. Jej cyfrową wersją w formie gry wideo na PC jest właśnie rozdawana przez Epic Games Store pozycja A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition.





Jak można przeczytać na karcie produktu - "A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition to cyfrowa adaptacja najlepiej sprzedającej się strategicznej gry planszowej od Fantasy Flight Games. W trakcie gry gracze rozszerzają swoje wpływy w Westeros poprzez połączenie planowania strategicznego, mistrzowskiej dyplomacji i potęgi militarnej. Czy jako jeden z Wielkich Domów podbijesz siłą, zawrzesz sojusze, zmobilizujesz mieszkańców miast, czy też sprytnie wywalczysz sobie drogę do Żelaznego Tronu?" Jak można przeczytać na karcie produktu - "A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition to cyfrowa adaptacja najlepiej sprzedającej się strategicznej gry planszowej od Fantasy Flight Games. W trakcie gry gracze rozszerzają swoje wpływy w Westeros poprzez połączenie planowania strategicznego, mistrzowskiej dyplomacji i potęgi militarnej. Czy jako jeden z Wielkich Domów podbijesz siłą, zawrzesz sojusze, zmobilizujesz mieszkańców miast, czy też sprytnie wywalczysz sobie drogę do Żelaznego Tronu?"



Macie tydzień, aby bezpłatnie odebrać symulator mechanika samochodowego i planszówkę z Gry o Tron

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest niezmiennie taka sama. Należy wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Car Mechanic Simulator 2018 i A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy). Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest niezmiennie taka sama. Należy wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dlai po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera





Znamy już kolejny darmowe dwa tytuły, będą to dwie różnego typu gry RPG / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do kolejnego czwartku 30 czerwca o godzinie 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store rozda również dwie gry. Izometryczne RPG w starym stylu (choć wydane w 2021 roku) pod tytułem Geneforge 1 - Mutagen oraz mroczna taktyczna turowa gra Iratus: Lord of the Dead, która również należy do gatunku RPG, a do tego ma elementy roguelike.





Zobacz również: Tell Me Why za darmo na Steam i Microsoft Store z okazji Pride Month



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Epic Games Store ciągle w dobrej formie.