PlayStation Plus w nowej odsłonie już jest. Co należy wiedzieć o usłudze?

Odświeżona usługa PlayStation Plus już działa

Sony poinformowało właśnie o europejskim debiucie usługi PlayStation Plus w jej przeprojektowanej odsłonie. Użytkownicy mają teraz opcję wyboru pomiędzy trzema planami subskrypcyjnymi, z których każdy różni się nie tylko ceną, ale przede wszystkim oferowanymi benefitami. Co dokładnie należy wiedzieć o najnowszym projekcie japońskiego koncernu?Sporo się już mówiło o odświeżonej usłudze PS Plus i tak naprawdę wszystko zostało przez ten czas bardzo dobrze wyjaśnione – Sony raczej nie próbowało niczego ukrywać i niepotrzebnie nastawiać konsumentów na coś „extra". Dodatkowo na polską premierę subskrypcji nie musieliśmy wcale aż tak długo czekać i już od dzisiaj możemy korzystać z wszystkich jej funkcji.Bez zbędnego przedłużania – nowe PlayStation Plus to przede wszystkim trzy opcje do wyboru. Mowa tu o pakiecie Essential, Extra oraz Premium – każdy z nich wyróżnia się na tle pozostałych zarówno ceną, jak i tym, co ma do zaoferowania. Oczywiście Sony najbardziej naciska na zakup tego najdroższego wariantu, co widać od razu po wejściu na stronę usługi. Jest on specjalnie wyróżniony, w przeciwieństwie do wersji Essential.

PlayStation Plus Essential

Jest to tak naprawdę dotychczasowe PS Plus, różni się wyłącznie dopiskiem Essential,Otrzymujemy więc to samo, co do tej pory – m.in. co najmniej dwie darmowe gry w miesiącu, opcję przechowywania zapisów w chmurze, zniżki oraz możliwość grania po sieci,Cena (taka sama): 37 zł za miesiąc, 100 zł za 3 miesiące, 240 zł za 12 miesięcy.

PlayStation Plus Extra

Otrzymujemy przede wszystkim to, co oferuje pakiet Essential,Dodatkowo możemy liczyć na dostęp do ponad 400 gier wydanych na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (mowa tu zarówno o produkcjach od wewnętrznych producentów Sony, jak i zewnętrznych deweloperów – katalog zawiera hity pokroju Marvel's Spider Man, Death Stranding czy Assassin's Creed Valhalla),Cena: 58 zł za miesiąc, 165 zł za 3 miesiące, 400 zł za 12 miesięcy.

PlayStation Plus Premium

Otrzymujemy to samo, co oferują pakiety Essential oraz Extra,Otworem stanie dodatkowo katalog gier (około 340 tytułów) wydanych na konsole PlayStation One, PlayStation 2 oraz PlayStation Portable,Tu możemy mówić także o integracji z PlayStation Now (dostępne od dzisiaj także w Polsce), czyli opcji streamingu gier m.in. z konsoli PlayStation 3,Subskrybenci tego wariantu otrzymają także dostęp do licznych wersji próbnych gier, także tych dopiero wydanych,Cena: 70 zł za miesiąc, 200 zł za 3 miesiące, 480 zł za 12 miesięcy.Oczywiście jeśli przed debiutem nowego PS Plus mieliście wykupiony np. roczny dostęp do usługi, to nie musicie czekać na upgrade do momentu wygaśnięcia abonamentu. Sony przygotowało, który najlepiej sprawdzi się w przypadku kart przedpłaconych – dla przykładu, miesiąc Essential to 20 dni Extra lub 17 dni Premium. Za zamianę dotychczasowego abonamentu będzie trzeba oczywiście zapłacić, tutaj jednak mówimy o indywidualnym rozliczeniu, więc koniecznie sprawdźcie to na swoich kontach PlayStation.Teraz pozostaje czekać na wyniki popularności odmienionego PS Plus. Niewątpliwie mówimy tu o dosyć ciekawej konkurencji dla Xbox Game Pass, lecz w nieco innym wydaniu. Zobaczymy co z tego wyjdzie.