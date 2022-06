Ostatnia darmówka z GOG? Klasyczny przygodowy akcyjniak Flashback za darmo

Wielka wyprzedaż GOG Summer Sale 2022 będzie trwać jeszcze około tygodnia. W jej trakcie otrzymaliśmy już aż cztery gry zupełnie za darmo. Właśnie przyszedł czas na piątą. Mamy jednak przesłanki aby sądzić, że będzie to ostatnia rozdawana bezpłatnie pozycja podczas wspominanej wyprzedaży.



Flashback z lat ’90, to nostalgiczne połączenie akcji i przygody w świece sci-fi

Oficjalnie w opisie na GOG możemy znaleźć takie gatunki, jak gra przygodowa, akcji i SF. Jednak w dużej mierze to platformówka. Oczywiście z mechanizmami walki i dodatkami bardziej kojarzonymi z przygodówek. Niegdysiejszy hit sprzedał się w nakładzie ponad 2,2 milionów kopii, a teraz można go odebrać zupełnie za darmo. Co ciekawe, to jedna z pierwszych produkcji, w których użyto technologii motion capture, aby uzyskać bardziej realistyczne animacje postaci.





Jak możemy przeczytać na karcie produktu w serwisie GOG (w luźnym tłumaczeniu) - "2142. Młody naukowiec Conrad B. Hart po ucieczce ze statku kosmicznego, pozbawiony wszelkich wspomnień, budzi się na Tytanie - skolonizowanym księżycu planety Saturn. Jego wrogowie i porywacze depczą mu po piętach. Musi znaleźć drogę powrotną na Ziemię, jednocześnie broniąc się przed napotkanymi niebezpieczeństwami i rozwiązując podstępny pozaziemski spisek, który zagraża całej planecie..."



Czyżby ostatnia darmowa gra na GOG Summer Sale 2022? Flashback rozdawany tylko przez 72 godziny

Aby otrzymać bezpłatnie Flashback, musicie udać się na główną stronę GOG, zalogować się i zejść widokiem nieco niżej, aż zobaczycie banner z napisem "Giveaway: Odbierz Flashback i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" Kliknięcie w przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę", będzie automatycznie wiązało się nie tylko z uzyskaniem kopii Flashbacka, ale też zapisaniem się do newslettera GOG.



Szukajcie tej grafiki na głównej stronie GOG, po aktywacji przycisku gra będzie przypisana do waszego konta / Foto: GOG - własne



Opisywana platformowa przygodówka akcji jest dostępna za darmo w serwisie GOG tylko do czwartku 23 czerwca o godzinie 15:00. Po tym terminie GOG raczej nie zaserwuje kolejnej bezpłatnej produkcji. Oficjalnie nie ujawniono żadnych planów, ale przy okazji rozdawania Sanitarium, firma zasugerowała coś na Facebooku. Z komentarza samego GOG wynikało, że po Sanitarium szykują się jeszcze cztery kolejne rozdawane gry, a także konkursy i GOGowe premiery. Flashback jest właśnie czwarty, chociaż do końca GOG Summer Sale mamy nieco więcej dni niż do finału rozdawania Flashbacka. Wyprzedaż, w której możecie nabyć wiele tytułów w obniżonych cenach, będzie trwać jeszcze do poniedziałku 27 czerwca. Więc teoretycznie jest jakaś szansa na jeszcze jedną dodatkową produkcję za darmo.





